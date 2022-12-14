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FED faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi! Dolar altın ve euro ne tepki verdi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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FED faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi! Dolar altın ve euro ne tepki verdi?

Amerikan Merkez Bankası FED toplantısı sona ererken piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı.FED faiz beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak yüzde 4'ten yüzde 4.50 'ye yükseltti. FED, Kasım ayı son toplantısında bilindiği gibi 75 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. İşte Aralık ayı FED faiz kararı...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIK

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

FAİZ ARTIŞI HIZI YAVAŞLADI

Art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlattı. Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.

NE OLMUŞTU?

Yüksek enflasyon karşısında martta varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasım ayında yüzde 7,1'e gerilemişti.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Fed'in beklentilere paralel verdiği faiz kararı sonrası küresel borsalarda kar realizasyonu görülürken, altın fiyatları da bir miktar geri çekildi. Ons altın 1.800 dolar psikolojik bandına kadar çekilirken, gram altın ise 1080 TL'nin altına sarktı.

EURO ZİRVEDE

Dolar/TL ise 18,60-18,65 bandında yatay seyrini sürdürdü. Faiz kararından bir kaç dakika önce Euro, ABD Doları karşısında son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1,06848'i gördü.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ

Piyasalarda, ABD'de halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyordu. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyordu.

ANALİSTLER YARINI İŞARET ETTİ

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

ABD VERİLERİ DÜN AÇIKLADI

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ekimde yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış, kasımda yüzde 7,1'e gerileyerek üst üste ikinci ayında da yavaşlama kaydetti. TÜFE'deki aylık artış oranı da ekimde bulunduğu yüzde 0,4 seviyesinden kasımda yüzde 0,1'e indi.

AVRUPA ÜLKELERİ ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere gerçekleştirdikleri müzakerelerde anlaşma sağlayamadı.

Dün Almanya'da enflasyon verilerine ilişkin yapılan ikinci tahminler, öncü verilere kıyasla bir revizyona işaret etmedi. Buna göre ülkede TÜFE kasımda aylık bazda yüzde 0,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 10 artış kaydetti. Ülkede ZEW beklenti endeksi de ekonomik koşullarda iyileşmeye işaret etti. Öte yandan İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile ekimde değişim göstermedi.

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