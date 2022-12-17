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Altın neden düşüşe geçti? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 13:10
ABD’den gelen pozitif enflasyon verileri altını bin 100 lira bandına taşırken FED’in faiz artırımı ve FED Başkanı Powell’ın artırıma devam edilecek sinyali altın fiyatlarını baskıladı ve hızla yükselen altın geri düştü. Peki bundan sonra altının seyri ne olur? Altın neden düşüşe geçti? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi.
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