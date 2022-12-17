17-25 Aralık’ın 9. yıl dönümü! Hukuk görünümlü darbe girişimi

MİT KUMPASINDA BAŞARISIZ OLUNCA 17-25 ARALIK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

MİT kumpasında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık kumpası için düğmeye bastı. 17 Aralık 2013 günü İstanbul'da, bakan çocukları, Halkbank Genel Müdürü ve iş adamlarının da içinde olduğu toplam 89 kişi gözaltına alındı, aynı gün çeşitli medya organlarına soruşturmada delil olarak gösterilen hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş izleme görüntüleri servis edildi, bu operasyon sonucunda 26 kişi tutuklandı. Soruşturmalardaki usulsüzlüklerin, ses kayıtlarının, çözüm tutanaklarının, uydurma ihbar ve tutanakların ortaya çıkması üzerine, kamuoyunda sözde 17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları olarak bilinen bu faaliyetlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait soruşturmalara başlandı.

Bu soruşturmalar sonucunda FETÖ'nün emniyet ve yargı teşkilatları içine sızan, kamu görevlisi gibi gözüken ancak talimatları devlet hiyerarşisi dışındaki bir mekanizmadan alan üye ve yöneticilerinin, hedeflerine aldıkları kesimlere karşı acımasız bir hukuk mücadelesine giriştikleri, yargı kumpası kurmak suretiyle birçok insanın hayatıyla ve kariyeriyle usulsüz takiplerle insanların özel hayatlarını kayıt altına aldıkları belirlendi. Bu usulsüzlükler ve bitmek bilmeyen dalga operasyonlar neticesinde dosyaları içinden çıkılmaz bir hale soktukları, insanlar aleyhine sahte deliller ürettikleri, başbakan ve MİT Müsteşarının toplantılarına ilişkin görüntüleri elde ettikleri, evrakta sahtecilik yaptıkları, 17 Aralık 2013 tarihinden sonra emniyet içindeki terör örgütü üyelerinin tasfiye edilmeye başlaması üzerine de örgüt üyelerinin paniğe kapıldığı tespit edildi.