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"Vatana İhanet" A Haber belgeseli İZLE

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Vatana İhanet A Haber belgeseli İZLE

A Haber, Türkiye'nin yakın tarihe ışık tutan çok önemli bir belgesele daha imzasını attı. Belgeselde Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kumandalı ihanet şebekelerince geleceğine nasıl kastedildiği işlendi. Peki, Cumhuriyet tarihinin en karanlık kumpası nasıl kuruldu? FETÖ'nün 15 Temmuz’un provası 17-25 Aralık’ta aslında ne oldu? İşte detaylar...

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