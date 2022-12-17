ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Rakam konuşma zamanı! Taraflar ilk defa rakam konuşacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı 20 Aralık Salı günü yapılacak. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin günlük kalori ihtiyacı üzerinden yaptığı çalışmayı komisyon üyelerine sunacak. Tarafların rakamsal beklentilerini de ilk defa bu toplantıda dile getirmesi bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Tarık Zengin değerlendirdi.
Asgari ücrette rakamların konuşulacağı üçüncü toplantı için tarih belli oldu. Taraflar 20 Aralık Salı günü tekrar bir araya gelecek. Bir önceki toplantıda kurumlardan istenen ilave bilgilerin bu toplantıda masaya gelmesi bekleniyor. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun getireceği rakam önemli olacak.
Daha önceki toplantılarda asgari ücrete ilişkin genel beklentilerini açıklayan tarafların da artık üçüncü toplantıda rakamsal anlamda taleplerini de dile getirmesi bekleniyor. Tarafların ücret dışında talepleri de var. İşveren kesimi mevcutta uygulanan asgari ücret devlet desteğinin devamını istiyor.
İşçi kesimi de vergi diliminin işçilerin gelir kaybı yaşamayacağı bir düzeyde olmasını. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu iki konudaki çalışmasını da bu toplantıda masaya getireceği belirtiliyor. 3. toplantıyla birlikte tarafların belli bir noktaya gelmesinin ardından yeni asgari ücretin önce bakan ve sendika başkanları arasında değerlendirilmesi, nihai şeklini de Başkan Erdoğan ile yapılacak görüşme sonrası alması bekleniyor.
Peki ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Masada hani rakamlar var? Tarık Zengin'in sözleri:
"Rakam konusunda uzlaşmaya yakın bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon çalışmaya başladığında endeksler belli olduğu için asgari ücretlilerin de belli bir oran beklentisi oluşuyor. Buna psikolojik sınır diyoruz. Emekçilerin 8 bin lirayı psikolojik sınır gördüğünü söyleyebiliriz.
Şu anda telaffuz edilen rakamlar birbirine çok yakın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' mesajı işverenler tarafından karşılık buluyor ve bu da rakamların birbirine yakın olmasını sağladı. İşçilerin beklentisi ve işverenin teklifi arasında uçurum olurdu. Şu anki rakamlara bakarsak uzlaşmaya yakın bir dönemdeyiz. 8 bin liranın üzerinde olacak bir rakam çalışanlarda memnuniyet oluşturacaktır.
Şu anda çalışanlar içerisinde yüzde 63'lük kesim asgari ücretin üzerinde alıyor. Ama bu tür enflasyonist dönemlerde asgari ücrete yapılacak zam birçok kesimi etkiliyor. Bu nedenle diğer çalışanlarda benzer bir artış bekliyor. Asgari ücreti adı asgari ama etkisi azami. Çalışanların bu beklentisi de normal."
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