ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Rakam konuşma zamanı! Taraflar ilk defa rakam konuşacak

İşçi kesimi de vergi diliminin işçilerin gelir kaybı yaşamayacağı bir düzeyde olmasını. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu iki konudaki çalışmasını da bu toplantıda masaya getireceği belirtiliyor. 3. toplantıyla birlikte tarafların belli bir noktaya gelmesinin ardından yeni asgari ücretin önce bakan ve sendika başkanları arasında değerlendirilmesi, nihai şeklini de Başkan Erdoğan ile yapılacak görüşme sonrası alması bekleniyor.