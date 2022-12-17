17-25 Aralık kumpasının cesur savcısı bilinmeyenleri anlattı: Erdoğan dik durmasa kaos ve iç savaş olurdu

ÖRGÜTÜN ASIL AMACINI ANLATTIK



2014'teki HSK seçimlerinde FETÖ neden kaybetti?

12 Eylül 2014 yılındaki HSK seçimlerinden önce FETÖ'cü olmayan geri kalan Hakim-Savcılar olarak yargıda birlik platformu kurduk ve FETÖ'nün amacının devleti ve demokrasiyi yıkmak olduğunu anlattık. O zamanın hükümeti de bu FETÖ cuntasına karşı önemli adımlar attı ve kamuoyunu ikna etti. Bu sebeplerle HSK seçimlerini kaybetti.





ERDOĞAN DİK DURMASA KAOS VE İÇ SAVAŞ OLURDU



17/25 Aralık'ta Recep Tayyip Erdoğan dik durmasaydı Türkiye nereye sürüklenirdi?

17-25 Aralık 2013 de Recep Tayyip Erdoğan dik durmasaydı Türkiye bölünmeye, iç savaşa, belki de işgale uğrardı. Bu bir abartı değil, gerçek buydu. FETÖ'nün amacı iktidarı ele geçirmek değildi, bunların arkasındaki güçlerin gerçek amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaktı. O dönemde hükümet gitseydi Türkiye başsız kalır, kaos çıkar ve iç savaş olurdu. Bu da Devletimizin sonunu getirirdi. Bu cuntayı durduran herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum."