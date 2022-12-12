Borsa İstanbul rekor kırdı! İşte piyasaların FED faiz kararına ilişkin beklentisi! Altın dolar euro...

BEKLE-GÖR

Bankacılık endeksi yüzde 4,03 ve holding endeksi yüzde 2,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,95 ile iletişim oldu.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.