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Haberler Galeri ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altının ons fiyatı dün düşüş eğilimine girdikten sonra günü 1.066,5 liradan tamamlamıştı. Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve kasım ayı enflasyon verisine çevrildi. Faiz kararı ve enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarının yön bulması bekleniyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlar ne diyor? İşte canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:04
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ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve kasım ayı enflasyon verisine odaklandı. Kritik haftada altın fiyatlarının yön bulması beklenirken, yatırımcılar canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte 2022 canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI YÖN BULACAK

13 Aralık'a yükselişle başlayan gram altın, 1.072 lira seviyelerinde hareket ediyor. Uzmanlar, yarınki Fed faiz kararı öncesi bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

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ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapukaya altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Altın fiyatları şu anda yükseliş eğilimine girdi. Yarın (13 Aralık) önce enflasyon rakamı var ABD'nin bir önceki düşük gelmişti bu seferki aynı bile gelse bence altını destekleyecektir.

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ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

Çünkü bu petrolün 90 dolardan 70 dolara kadar gelmesi, enflasyonun yükselmesine engel olmuş oldu. Asıl Çarşamba günü FED'in faizleri 0,50 artırıp arkasından yumuşatacağı anlamına gelecek bu. O da altında 1.780'leri dip yapacak yakın zamanda 780 – 770 seviyesinde 835'e kadar bir hareketlenme görebiliriz yarın enflasyon düşük geldiği taktirde. Çünkü altının uzun vadede yönü yukarı gözüküyor. Onun için düşüşleri alış olarak kullanacak piyasalar." ifadelerini kullandı.

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ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

ALTIN ALINIR MI?

Bugün altının gramına baktığın zaman 1.085 seviyesinde işlem görüyor. Talebin devam ettiği anlamına geliyor. Altın gram olarak 1.070 – 60 seviyesine gelirse oralardan alım yapılabilir.