ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları

Çünkü bu petrolün 90 dolardan 70 dolara kadar gelmesi, enflasyonun yükselmesine engel olmuş oldu. Asıl Çarşamba günü FED'in faizleri 0,50 artırıp arkasından yumuşatacağı anlamına gelecek bu. O da altında 1.780'leri dip yapacak yakın zamanda 780 – 770 seviyesinde 835'e kadar bir hareketlenme görebiliriz yarın enflasyon düşük geldiği taktirde. Çünkü altının uzun vadede yönü yukarı gözüküyor. Onun için düşüşleri alış olarak kullanacak piyasalar." ifadelerini kullandı.