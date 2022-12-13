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ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altının ons fiyatı dün düşüş eğilimine girdikten sonra günü 1.066,5 liradan tamamlamıştı. Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve kasım ayı enflasyon verisine çevrildi. Faiz kararı ve enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarının yön bulması bekleniyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlar ne diyor? İşte canlı altın fiyatları...