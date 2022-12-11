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Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Son dakika güncel ALTIN fiyatları... Altın piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Peki yeni yılda beklentiler neler? Altının seyri ne yönde olacak? Yükselir mi düşer mi? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Yatırımcılar için altın her zaman güvenli liman her daim kazandırdı. Ancak 8 aydır belli bir seviyede seyrediyordu.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Kasım ayı ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta da zincirlerini kırarak yükselişle haftayı tamamladı.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Altının seyri ne olacak? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

FİYATLARDA SON DURUM NE?

Çeyrek altın şu anda 1.790 lira, cumhuriyet altını 7.300 lira, gram altın da 1.090 lira seviyesinde.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

"YÜKSELİŞ TRENDİNE BAŞLADI"

8 aydır baskılanmıştı altın fiyatları. Kasım ayı itibariyle yükseliş trendine başladı. Amerika Merkez Bankası FED faiz artırımlarını biraz daha azalttı.


Aralık toplantısında 50 baz puan bir faiz artırımı yaparak piyasaları biraz daha rahatlattı. Bu da emtia fiyatlarında değerli metallerde pozitif bir etkiye neden oldu.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Bizim gram altında takip ettiğimiz direnç seviyeleri vardı mesela 1.070 lira seviyesi hemen çabucak kırıldı. Haftayı da 1.090 lira seviyesinde tamamladı. Bu yükselişler devam ediyor.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Özellikle yılın ilk gününde 775 lira seviyesinden yıla başlamıştı gramında 315 lira değer kazandı gram altın / TL fiyatı. Yine önümüzdeki hafta piyasalar için oldukça önemli.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

"YÜKSELİŞLER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDEBİLİR"

ABD'de enflasyon verisi açıklanacak yine FED'in faiz kararı var bunlar dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz ilk önce biraz daha gerileme görebiliriz altın fiyatlarında ama FED'den sonra o yükselişler kaldığı yerden devam edebilir diye tahmin ediyoruz.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

1.090 lira seviyesinden haftayı tamamlayan gram altın / TL fiyatında 1.100 – 1.125 lira seviyesini takip etmeye devam edeceğiz.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

"ÇOK ACELE ETMEMEK GEREKİYOR"

Yatırımcısına sık sık şunu söylüyoruz. Satış için çok acele etmemek gerekiyor. Bu yükselişler daha yeni başladı. Gram altın son 20 yıldır olduğu gibi yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

"ALIM FIRSATI SUNABİLİR"

Elinde TL bulunan yatırımcı da önümüzdeki haftaki kar satışlarına dikkat etmeli. Özellikle önümüzdeki hafta yaşanacak kar satışıyla birlikte bir alım fırsatı tekrar sunabilir.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Ama dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman ve belirsizlik, resesyon, stagflasyon ve jeopolitik risklere baktığımız zaman altın fiyatlarının yine yükselişinin devam edeceğinin işaretini veriyor.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Özellikle son 8 aydır baskılanan altın fiyatlarında bu yukarı yönlü hareketlerini tekrar sürdürebilir diye tahmin ediyorum.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Gümüş de çok önemli. Ciddi bir getiri sağladı. 992 lira seviyesinden yıla başlayan gümüşün gram fiyatı 14 lira seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı. Bu tarafta da 16 - 17 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip ediyoruz.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Gümüşü neden önemsiyoruz? Çünkü altın çok yükseldi biriktiremiyoruz diye düşünen vatandaşlarımıza alternatif bir yatırım aracı olarak sunduğumuz için gümüş fiyatlarının da yükseldiğini belirtmek isterim.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

Geçen ay ile bu ayın arasında tam 100 lira bir fark var. Gram altın / TL fiyatı 990 liraydı bu haftaya baktığımız zaman da 1.090 lira seviyesinde. Bu yükselişler yine kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum.

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

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Altın fiyatlarının seyri ne olacak? GRAM ALTIN için FLAŞ TAHMİN! İslam Memiş rakam verdi: Yükselişler daha yeni başladı

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