EYT’de yaş sınırı olacak mı? Kabine’nin gündemine gelecek, bu ay TBMM’ye sunulacak
Milyonlarca kişinin beklediği EYT’de yaş sınırı iddia gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde ‘kapsamlı bir düzenleme’ yapılacağını söylerken gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Kabine’nin bugünkü toplantısında EYT konusunda düğümün çözülmesi bekleniyor. Kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı olacak mı? EYT’de son durum ne? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
EYT için önemli bir gün yaşanıyor. Yaş sınırı iddiası gündeme gelirken milyonlarca kişinin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda EYT düğümünün çözülmesi bekleniyor. Düzenlemenin yıl sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Bütçe görüşmeleri devam ediyor artık son oylamalar yapılıyor. İşte Meclis'in bu maratonu bitince sosyal konular gündeme gelecek. Sokağın gündemi EYT. Gördükleri her yerde bu konuyu soruyorlar. Ben bugün Kabine'den bir EYT ile ilgili netice açıklaması olmasını beklemiyorum. Ama tabi bu konu görüşülecek.
Asgari ücrette Kabine'de belirlenmiyor ama asgari ücrete verecek destekler burada konuşulacaktır. Bilindiği gibi asgari ücret için 14'ünde bir toplantı daha yapılacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ocak ayı gelmeden yasanın Meclis'e geleceğini söyledi.
Teknik çalışma bitmiş, Kabine'de bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda son kararı verecek. Kapsamın geniş olacağı mesajı verildi. Burada yaş şartı olursa yeni bir EYT daha doğuracak. Yani kadınlarda 48 yaş şartı gelirse bir kadın 46 yaşında ise 2 yıl daha bekleme süresi olacak. Yani bir EYT sorunu olacak.
Resmi açıklama yapılmadı ama ben 2. bir EYT sorunu ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Bugün Kabine'de bu konuda konuşulacak. Kısmı Emeklilik, yaşı belli bir yere gelmiş artık çalışma imkanı olmayan vatandaşlar için düşünülmüş bir sistem aslında. Orada 3 bin 600 gün yetiyor. Orada kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı var.
8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş sınırı vardı. Eğer '8 Eylül 1999 öncesine tamamen dönüyoruz' denilirse böyle bir yaş indirimi söz konusu olabilir. Ama bununla ilgili şu anda somut bir gelişme yok. EYT'yi iyi anlamak lazım, burada yeni bir sistem getirilmiyor. Burada 99 yılında ortaya çıkmış sorunun çözümü için düzenleme yapılıyor."
EYT BUGÜN KABİNE'DE
*EYT yasası Ocak gelmeden Meclis'te olur
*EYT düzenlemesi en kapsamlı şekilde olacak
*İşçi-işveren herkes dinlenecek
*Yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi var
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