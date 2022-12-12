EYT’de yaş sınırı olacak mı? Kabine’nin gündemine gelecek, bu ay TBMM’ye sunulacak

Teknik çalışma bitmiş, Kabine'de bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda son kararı verecek. Kapsamın geniş olacağı mesajı verildi. Burada yaş şartı olursa yeni bir EYT daha doğuracak. Yani kadınlarda 48 yaş şartı gelirse bir kadın 46 yaşında ise 2 yıl daha bekleme süresi olacak. Yani bir EYT sorunu olacak.