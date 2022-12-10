Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş ile birlikte akaryakıtta da rüzgar tersine döndü. Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle akaryakıt fiyatlarında görülen yükseliş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle ivmeyi tersine çevirdi. Petrol fiyatları yeni gelişmelerle sert düşerken, bu düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz gün 2,15 TL indirim gelen benzine bugün 74 kuruşluk bir indirim daha geldi. Peki, 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...