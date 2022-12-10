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Haberler Galeri Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş ile birlikte akaryakıtta da rüzgar tersine döndü. Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle akaryakıt fiyatlarında görülen yükseliş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle ivmeyi tersine çevirdi. Petrol fiyatları yeni gelişmelerle sert düşerken, bu düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz gün 2,15 TL indirim gelen benzine bugün 74 kuruşluk bir indirim daha geldi. Peki, 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 10:36
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Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulaması sonrası petrol fiyatlarında ivme tersine döndü. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düşmesiyle akaryakıtta da indirim haberleri peş peşe geldi. İki gün önce motorin grubunda 1,90 TL, benzine ise 2,15 TL indirim gelmişti. Bugünden itibaren geçerli benzinde 75 kuruşluk bir indirim daha uygulandı. Peki, 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SON 2 HAFTADA 11'İNCİ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık Salı günü motorin grubunda 69 kuruş indirim, 8 Aralık'ta ise benzine 2.13 TL, motorine 1.88 TL indirim uygulanmıştı.

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Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKITTA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Perşembe gününü 76,15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geldi.

İşte 10 Aralık Cumartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

10 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 17.43 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

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Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

10 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 17.62 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL