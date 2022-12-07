07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin ve motorine indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalganlanmalar devam ederken, benzin ve motorin fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte birçok vatandaş bugun bezin ne kadar, motorine zam geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel benzin fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 10:41
  • 1
  • 15
SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sürekli değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte özellikle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Son olarak benzin ve motorine indirim müjdesi geldi. Peki motorin ve benzine ne zmaan, ne kadar inidirm gelecek? İşte, detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Son iki haftada 7 kez değişen akaryakıta bir indirim daha geliyor. İşte, yarın geceden itibaren uygulanacak akaryakıt indirimi...

  • 3
  • 15
SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

DEV AKARYAKIT İNDİRİMİ NE ZAMAN?

8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, motorin grubunda ise 1,88 TL fiyat indirimi bekleniyor.

  • 4
  • 15
SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

İndirim ile birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 21,1 TL'ye, Ankara'da 21,24 TL'ye ve İzmir'de 21,32 TL'ye gerileyecek.

  • 5
  • 15
SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

Benzin litre fiyatı da İstanbul için 18,05 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,24 TL olacak.