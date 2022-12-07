SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sürekli değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte özellikle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Son olarak benzin ve motorine indirim müjdesi geldi. Peki motorin ve benzine ne zmaan, ne kadar inidirm gelecek? İşte, detaylar..