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SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?
Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin ve motorine indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalganlanmalar devam ederken, benzin ve motorin fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte birçok vatandaş bugun bezin ne kadar, motorine zam geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel benzin fiyatları...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:37Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 10:41