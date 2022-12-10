Takvim Gazetesi Yazarı Gazeteci Bülent Erandaç HDP ve CHP birlikteliğini tek tek anlatı! TSK ve Emniyet’e iftiranın perde arkası

"CUMHUR İTTİFAKI BUNLARI PARÇALAYACAKTIR"

Usta yazar Erandaç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Selahattin Demirtaş kim? 2013'te PKK ile beraber Suriye olayları ile beraber tetikçilik yaptı. Ondan önce de Kılıçdaroğlu, ABD'ye neden gidip geldi? FETÖ'nün yargı ve emniyet darbesini organize etmişler. Bugün söyledikleri ile 5 sene önce yaptıkları arasında bir paralellik var örtüşüyor. 6'lı masanın birçok pazarlıkları var. Bunlar sadece görünenler. Bakanlık pazarlığı var. Bu gelişmeler hep 2023 seçimlerine yöneliktir. Cumhur İttifakı bunları parçalayacaktır. Tayyip Bey ve Devlet Bahçeli Bey olanları vatandaşa anlatacaktır."