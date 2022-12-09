SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik ile değişkenlik gösteriyor. Son 1 yılın en düşük seviyesine inen Brent petrol, 76 dolar bandına geriledi. Bu düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatında indirim gerçekleşti. Dün pompa fiyatına yansıyan benzine 2.13 TL, motorine 1.88 TL indirim uygulandı. Benzin grubunda bir indirim daha bekleniyor. Peki, 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin indirimi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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