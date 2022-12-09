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Haberler Galeri SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik ile değişkenlik gösteriyor. Son 1 yılın en düşük seviyesine inen Brent petrol, 76 dolar bandına geriledi. Bu düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatında indirim gerçekleşti. Dün pompa fiyatına yansıyan benzine 2.13 TL, motorine 1.88 TL indirim uygulandı. Benzin grubunda bir indirim daha bekleniyor. Peki, 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin indirimi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:58
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SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün benzine 2.13 TL, motorine ise 1.88 TL indirim uygulanmıştı. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş ile araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Brent petrol, son 1 yıldan bu yana 76 dolarla en düşük seviyeye indi. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek? 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA!

Dün 2.13 TL indirim gelen benzine, 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 74 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 9 Aralık Cuma güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

9 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.15 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 20.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

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SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

9 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.34 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL