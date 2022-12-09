Türkiye’yi sarsan olay! 6 yaşındaki kıza tecavüz iddianamesi onaylandı! İlk duruşma tarihi belli oldu
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikah kıydırarak evlendirdiği iddialarına dair iddianame onaylandı. İlk mahkeme günü olarak 22 Mayıs olarak belirlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 sene 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel ile ilgili 22 sene 6 ay hapis cezası talep edildi.
Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafında oyun olarak gösterildiği belirtildi. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.
17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi.
Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalar H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi. H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığından istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.
"ANNEM SAÇLARIMI TARAR SENİN YANINA GÖNDERİRDİ BENİ"
H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İşte Türkiye'nin kanını donduran olayın detayları...
"SEN BENİM KARIMSIN, BEN SENİN KOCANIM"
İsmailağa Cemmati'ne bağlı bir vakfın kurucusu olan Y.Z.G.'nin kızı H.K.G. 1998 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Kız çocuklarının okutulmadığı bir ortamda büyüyen H.K.G. ifadesinde Çengelköy'de yaşarken babasının kendisini 29 yaşındaki müridi K.İ. ile imam nikahı kıyarak evlendirdiğini söyledi. Ardından babası tarafından karşı komşuları olan K.İ.'ye gönderildiğini söyleyen H.K.G. o evde cinsel istismarın başladığını belirtti. Bunların kendisine o dönem bir oyun olarak aktarıldığını ifade eden H.K.G., "Ben ağladım. K. evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. 'Sen benim karımsın, ben senin kocanım' dedi. 'Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez' dedi. Annem ile babam K.'ye 'Damadım' diyordu." dedi.
İlk zamanlarda yaşananlara annesinin karşı çıktığı iddia edilirken babasının, annesi evde olmadığı zamanlarda H.K.G.'yi K.İ'nin evine gönderdiği ileri sürüldü.
"TESTE 21 YAŞINDAKİ BİR KADIN SOKULDU"
H.K.G.'ye 13 yaşındayken nişan yapıldığı 14 yaşına geldiğinde de düğün yapıldığı söylendi. 2012 yılında annenin H.K.G.'yi hastaneye götürdüğü ve muayeneden sonra doktorun polise haber verdiği belirtilirken anne ve 14 yaşındaki H.K.G.'nin kendilerine ezberletilmiş olanları söylediğini aktarıldı. Buna göre H.K.G.'nin o dönem 17 yaşında olduğunu söylediği ve kendi rızasıyla evlendiğini anlattığı öne sürüldü. Kemik yaşı testine de 21 yaşındaki bir kadının sokulduğu iddia edilirken o süreçte soruşturmanın kapandığı ifade edildi. H.K.G. ise 17 yaşında geldiği zaman anne oldu ve radyoda dinlediği bir programla yaşadıklarının oyun olmadığını, cinsel istismara uğradığını anladığı anlattı.
"ANNEM SAÇLARIMI TARAR SENİN YANINA GÖNDERİRDİ BENİ"
İfadesine göre sonrasında yeniden içine kapanan H.K.G.'ye 18 yaşına geldiği zaman resmi nikah yapıldı. H.K.G. sosyal medyada tanıştığı bir kadına yaşadıklarını anlattığını, kadının kendisine kocasıyla konuşmasını kaydetmesini ve şikayetçi olmasını söylediğini ifade etti.
Ses kaydında yer alan ifadeler ise şu şekilde:
H.K.G.: "6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı"
K.İ.: "Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoz mu."
H.K.G.: "Ama telafi de olmuyor"
K.İ.: "Yani tam bir hatadır… Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem."
H.K.G.: "Babam nasıl düşünmedi."
K.İ.: "Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor. Bırak sen de Allah Allah."
H.K.G: "Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi…"
K.İ.: "Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya…"
H.K.G.: "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni."
"KAVGA BÜYÜMESİN DİYE ONAYLIYORDUM"
Yaşananlardan şikayetçi olan H.K.G. ifadesinde bu konuşma gerçekleştikten sonra da K.İ.'nin cinsel saldırılarının devam ettiğini söyledi ve şikayetçi olduğu esnada vücudunda morlukların olduğu belirtildi. Savcılığa ses kayıtlarıyla beraber fotoğraflar da sunuldu.
K.İ., baba Y.Z.G. ve anne F.G. ise ifadelerinde H.K.G.'nin 17 yaşında evlendiğini ve cinsel istismara uğramadığını öne sürdü. K.İ. ses kayıtları için "Sık sık 6 yaşında evlendiğimizi ve tecavüze uğradığını söylüyordu. Kavga büyümesin diye onu onaylıyordum" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLAR DA DOSYADA
İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddianamesinin tamamlanmasıyla Savcı iddianamede H.K.G.'nin annesinin ve babasının cinsel istismara göz yumduğunu dile getirdi. Buna göre K.İ., YZ.G. ve F.G.'nin zincirleme bir biçimde çocuğun cinsel istismarı suçu işledikleri ifade edildi. Savcı tarafından K.İ. için cinsel saldırı suçundan da ceza istendi. Sonrasında K.İ., Y.Z.G. ve F.G. tutuklanmadı.
H.K.G.'nin savcılığa daha 6 yaşındayken kendisine imam nikahı kıyıldığı zaman çekilmiş gelinlikli fotoğraflarının verildiği de belirtildi. Dosyada 13 yaşındaki nişanının ve 14 yaşındaki düğününün fotoğraflarının da yer aldığı aktarıldı. H.K.G.'nin şu anda İstanbul'dan uzakta bir şehirde kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştığı ifade edildi.
H.K.G'NİN AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞLERİ OLAYI YALANLADI
6 yaşındaki H.K.G'nin abisi ve kız kardeşleri bir video paylaşarak olayın doğru olmadığını ifade etti. H.K.G'nin ağabeyi kız kardeşinin hafız olduktan sonra gelinlik giymek istediğini Ümraniye'de bir fotoğrafçıya getirip fotoğraf çektirdiklerini belirtti.
Ağabey ayrıca iki kardeşinin daha hafız olduktan sonra stüdyoda fotoğraf çektirdiğini söyledi.
Ağabey, yaptığı açıklamalarda; 'Hafızlığa geçiş aşamasında çekilen bir fotoğraf. Bu delil diye gösterilen fotoğrafları görünce hayret ettik.' H.K.G'nin kız kardeşi ise 'Gelinlikle fotoğraf çektiren herkes evlenmiş mi oluyor, bizim de fotoğraflarımız var. Bunlar gerçek değil' dedi.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayı şiddetle kınadıklarını belirten Ersoy; sorumluların en ağır cezayı almaları gerektiğini ifade etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirdiğini aktaran Ersoy, 'Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz' dedi.
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