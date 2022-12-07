Asgari ücret için net rakam verdi! Canlı yayında 8200 lira olacak diyerek duyurdu! Milyonların gözü açıklanacak zam miktarında...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yönelik ilk toplantı tamamlanırken konuya ilişkin yeni açıklamalar da üst üste geldi.

ANKETİN BEKLENTİSİ 7 BİN 845 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

Bakanlık, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yaptırdığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilerin beklentilerini tespit etmek üzere akademik kadro tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.

Türkiye genelinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.