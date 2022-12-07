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Asgari ücret için net rakam verdi! Canlı yayında 8200 lira olacak diyerek duyurdu! Milyonların gözü açıklanacak zam miktarında...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Asgari ücret için net rakam verdi! Canlı yayında 8200 lira olacak diyerek duyurdu! Milyonların gözü açıklanacak zam miktarında...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücrete 2023 yılı için yapılacak zam miktarına yönelik çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. A Haber ekranlarına konuşan Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir, asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tahminini açıklarken, Başkan Erdoğan'ın asgari ücret rakamının üzerine refah payı da ekleyebileceğini ifade etti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yönelik ilk toplantı tamamlanırken konuya ilişkin yeni açıklamalar da üst üste geldi.

ANKETİN BEKLENTİSİ 7 BİN 845 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

Bakanlık, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yaptırdığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilerin beklentilerini tespit etmek üzere akademik kadro tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.

Türkiye genelinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.

ORTALAMA BEKLENTİ 7 BİN 630 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yapılan araştırmada; asgari ücretle çalışan işçilerin asgari ücret beklentisi ortalama 7 bin 630 TL oldu.

TÜRK-İŞ KAPIYI 7 BİN 785 LİRADAN AÇACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonumuz, asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak" dedi.

Türk-İş sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesinde sendika genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Atalay, bir televizyon programında verdiği açlık sınırı rakamının, asgari ücret için taban fiyat olduğunu dile getirdi.

Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir A Haber ekranlarında milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin rakam verdi.

"ASGARİ ÜCRETİ DAHA ÖNCE BİLMİŞTİM"

Daha önce asgari ücretin 5500 TL olacağını söylemiştim. Şu an enflasyon yüzde 84.36. Ama son altı ayda 14.5 seviyesinde. Türk-İş 7785 liradan pazarlığa başlayacaklarını söyledi.

YÜZDE 50 OLURSA...

Yüzde 50 zam olursa 8250 olacak. Türkiye'de dolar bazında en yüksek asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. İktidara geldiklerinde 92 dolardı asgari ücret. Şu an ise 422 dolar seviyesinde.

"ENFLASYON NEDENİYLE REFAH KAYBI YAŞANDI"

Yeniden bir seçime gidiyoruz. Enflasyon dolayısıyla ciddi bir refah kaybı var. Burada pandeminin ve Rusya-Ukrayna savaşının büyük etkisi var.

"8200 LİRA CİVARINDA OLACAK"

Şu an 8150-8200 lira civarında olacağını düşünüyorum. İşveren tarafı da 7050 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine bir refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır. Belki 200 lira olabilir.

Asgari ücret 8200 lira olacak "ASGARİ ÜCRET 8200 LİRA OLACAK"

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