09 Aralık 2022, Cuma
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Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar hangi rakamları teklif etti?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat bilgin, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rakam vermedi ancak "emekçilerimizden yana tavır alacağız'' dedi. Peki masada hangi formüller var, rakam ne zaman belli olacak? Asgari ücrette kim, ne talep ediyor? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor, zam oranı ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret 8.000 TL olur mu? Asgari ücret toplantısında konuşulan zam oranı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir değerlendirdi.