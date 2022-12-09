09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar hangi rakamları teklif etti?

Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar hangi rakamları teklif etti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2022 13:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat bilgin, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rakam vermedi ancak "emekçilerimizden yana tavır alacağız'' dedi. Peki masada hangi formüller var, rakam ne zaman belli olacak? Asgari ücrette kim, ne talep ediyor? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor, zam oranı ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret 8.000 TL olur mu? Asgari ücret toplantısında konuşulan zam oranı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrette zam pazarlığı! Masada hangi rakamlar var?
Asgari ücrette zam pazarlığı! Masada hangi rakamlar var?
Benzine bir indirim daha!
Benzine bir indirim daha!
EYT’de yaş şartı olacak mı?
EYT'de yaş şartı olacak mı?
Kavcıoğlu’ndan önemli açıklamalar
Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar
EYT’lilere yaş sınırı gelecek mi?
EYT'lilere yaş sınırı gelecek mi?
EYT’de son durum ne?
EYT'de son durum ne?
EYT’de yaş sınırı olacak mı?
EYT’de yaş sınırı olacak mı?
İşçi kesimi asgari ücret için ne diyor?
İşçi kesimi asgari ücret için ne diyor?
Benzin ve motorine büyük indirim
Benzin ve motorine büyük indirim
İşte pazarlık masasındaki zam senaryoları
İşte pazarlık masasındaki zam senaryoları
Turkuvaz Medya’da önemli zirve
Turkuvaz Medya'da önemli zirve
Turkuvaz Medya’da büyük zirve
Turkuvaz Medya’da büyük zirve
Daha Fazla Video Göster