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Haberler Galeri EYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

EYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

Milyonlarca EYT'li Aralık ayında karara bağlanması beklenen düzenlemeyi bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar için emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. İlk etapta 1,5 ila 2 milyon arasında kişinin emekli olması bekleniyor. Emeklilik hakkı kazananlar Şubat ayında ilk maaşlarını alacak. Prim günü eksik olanların ise tamamlamak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 18:32
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EYT’de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

Son dakika haberler... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Aralık ayına geldiğimiz dönemde milyonlarca kişi düzenleme için gelecek açıklamaları bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanlar eksik prim günlerini tamamlayarak sorun yaşamak istemiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar neticesinde 8 Eylül 1999 yılından önce sigorta girişi olanlar yıl ve prim şartlarını tamamlamaları halinde emekli olabilecek. Prim günü eksik olanlar için ise bazı çözümler bulunuyor. İşte, EYT düzenlemesi için dikkat edilmesi gerekenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelecek. Ardından yasalaşma sürecinin sonunda Ocak ayından itibaren başvurular başlayacak. İlk etapta 1.5 milyon EYT'linin şartları tamamladığı belirtiliyor. Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra şartları eksik olanlar, tamamladıkları tarihte emekliliğe hak kazanacak. Böylece tüm EYT'liler emekli olacak.

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EYT’de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini tamamlamış sigortalıları kapsıyor. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT'li olmak için bazı imkanlar var. Özellikle işe giriş tarihini öne çekme durumunda olan sigortalılar EYT kapsamına girebilir.

Ancak bu imkanlardan özellikle ilk dördü için EYT yasasının içinde bir düzenleme şart görünüyor.

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EYT’de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

BORÇLANMALAR ÖNEMLİ

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar borçlanma yöntemleriyle işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor. Bu durum onları EYT kapsamına alabilir.

Bunun için 5 ayrı yöntem var.

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EYT’de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

1-ASKERLİK BORÇLANMASI: Askerliğini sigortadan önce yapanlar, borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekebilir. Örneğin 2000 yılının Ocak ayında sigortalı olan birisi bu tarihten önce askerlik yapmışsa 5 aylık bir askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihini 8 Eylül 1999 öncesine çekebilir.