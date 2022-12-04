HaberlerGaleriEYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...
EYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...
Milyonlarca EYT'li Aralık ayında karara bağlanması beklenen düzenlemeyi bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar için emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. İlk etapta 1,5 ila 2 milyon arasında kişinin emekli olması bekleniyor. Emeklilik hakkı kazananlar Şubat ayında ilk maaşlarını alacak. Prim günü eksik olanların ise tamamlamak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!