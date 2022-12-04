EYT’de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini tamamlamış sigortalıları kapsıyor. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT'li olmak için bazı imkanlar var. Özellikle işe giriş tarihini öne çekme durumunda olan sigortalılar EYT kapsamına girebilir.

Ancak bu imkanlardan özellikle ilk dördü için EYT yasasının içinde bir düzenleme şart görünüyor.