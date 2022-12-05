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Haberler Galeri EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek

EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek

EYT yasası ocak ayında yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak. Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. Peki EYT'de ilk aylık ne zaman alınacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olacak mı? EYT'de eksik prim nasıl hesaplanır? Fazla mesai, yıllık izin ücreti kıdem hesabına eklenecek mi? İşte EYT ile ilgili merak edilen soruların yanıtı.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 06:58
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EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, yasa Ocak'ta yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak. Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek.

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EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek

Emekli aylığı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Emekli aylığını yükseltmek için birçok yol bulunuyor.

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EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek

Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler e-devlet üzerinden emekli olunabilir yazısını alabilecek. "Kod 08" ile işten çıkış yapılmasıyla kıdem tazminatı hakkı otomatik olarak doğacak. EYT konusunda yöneltilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek

EYT KAPSAMINDA BORÇLANMA İLE EMEKLİ AYLIĞIMI ARTIRABİLİR MİYİM?
Borçlanmalar yılı, günü doldurmak, maaş endeksini yükseltmek için kullanılıyor. SGK kanunlarına göre borçlanmalar (kamu çalışanları hariç) çalışılan tarihten önceyse erken emekliliğe fırsat sunuyor. Borçlanmalar asgari ücrete bağlı olduğu için artacak. Borçlanma e-devlet üzerinden de yapılabilir. Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2022 itibariyle doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmasının maliyeti de artıyor. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için aylık süresi bulunuyor. Çalışırken doğum, askerlik başta olmak üzere hizmet borçlanmasına gitmek maliyeti düşürüyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri prim gelir vergisine esas kazançlarından düşülüyor.

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EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek

EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN MAAŞI DEĞİŞECEK Mİ?
EYT kapsamında emekli olup, çalışmaya devam edenlerin maaşları, işçinin işverenle yapacağı anlaşmaya bağlı olacak. Emekli olunca ne kadar aylık alacağınızı SGK tarafından uygulamaya konan "emekli maaşı hesaplama robotu" ile hesaplayabilirsiniz.