05 Aralık 2022, Pazartesi
EYT’de yüksek emekli aylığı almanın yolları! Bir tıkla emekli olunacak aylık avans da çekilebilecek
EYT yasası ocak ayında yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak. Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. Peki EYT'de ilk aylık ne zaman alınacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olacak mı? EYT'de eksik prim nasıl hesaplanır? Fazla mesai, yıllık izin ücreti kıdem hesabına eklenecek mi? İşte EYT ile ilgili merak edilen soruların yanıtı.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 06:58
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