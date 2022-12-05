EYT’de yaş sınırı var mı? 45, 46, 47, 48, 49, 50 yaş emeklilik formülü! Emeklilik yaşı düştü mü? Son viraja girildi

EYT'de yaş sınırı var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde yürütülen çalışmalarda son viraja girildi. EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi bazı sorulara yanıt arıyor. Tek formülün uygulanacağı bilinen EYT'de yaş sınırının olup olmayacağı ise merak konusu. Peki, 45, 46, 47, 48, 49, 50 yaşındakiler emekli olabilecek mi? Emeklilik yaşı düştü mü? EYT'de yaş sınırı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT'li olmak için öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak ve prim yatırmak gerekiyor. Herhangi bir prim şartı getirilmese bile 8 Eylül 1999 öncesinde prim şartı SSK'da 5.000 gün olarak uygulanıyordu. Buna göre en az 5.000 günün olması gerekiyor. Yine SSK'lılar için erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl bekleme süresi bulunuyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise erkeklerde 9.000 gün (25 yıl), kadınlarda ise 7.200 gün (20 yıl) prim isteniyor.