Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen anısına | Ailesi A Haber’e anlattı | İşte isminin veriliş hikayesi

"RÜYAMDA EVLİYA GÖRDÜM VE BANA OĞLUNA DUABEY İSMİNİ VER DEDİ"

Anne Gülcan Öztürkmen, "Ben eşimle evlenmeden önce, onu tanımadan önce rüyamda evliya gördüm. Dedi ki; 'Senin 3 tane evladın olacak. İlk oğluna Duabey ismini vereceksin. O senin için çok özel olacak.' dedi. Ve yıllar sonra biz eşimle tanıştık. Karar verdik evlenmeye, Ben de eşime dedim ki, evleneceğiz ama sana bunu söylemem şart. Böyle bir durum söz konusu… Eşim de 'tamam' dedi. Benim Duabeyim idi. Herkesin Duabey'i oldu." açıklamasını yaptı.