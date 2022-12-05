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Enflasyon rakamları açıklandı! Asgari ücrete yansıması ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Enflasyon rakamları açıklandı! Asgari ücrete yansıması ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri…  TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,88'e geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Asgari ücrete yansıması ne olur? Merak edilen sorunun cevabını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Peki açıklanan rakamlar ne anlama geliyor? Asgari ücrete yansıması ne olur? Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

Asgari ücrette bu enflasyon rakamlarına bakarak ortaya çıkıyor. Parametrelerden bir tanesi de o. Geçmiş yıllara bakıyoruz hep enflasyonun üzerinde artışlar olmuş durumda. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı etkili olmuş.

Dolayısıyla şimdi 5 aylık enflasyon 14,05 çıkması veya 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde çıkması asgari ücretin artışında etkileyecek bir unsur olacak. Asgari ücret için 6 aylık enflasyona bakılırsa yüzde 30 ve 40'lar gelir ve 8 binin üzerinde net bir asgari ücret görürüz.

Yıllık enflasyona bakarak bir yola girilirse 9 bin lirayı geçen asgari ücret görebiliriz. Bu rakamları nereden bilir söylüyoruz? 'Asgari Ücret Komisyonu toplanmadı' bile diyenler olabilir. Ama ben önümüzdeki enflasyon rakamlarından yaptığım hesaplamalara dayanarak bu rakamları ifade ediyorum.

Tabi ki komisyon toplanacak. Bir rakam üzerinde anlaşacak. Burada şunu unutmayalım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir etkisi ve dokunuşu mutlaka olacak. Zaten bu her sene oluyor. Taban maaşlara ve özellikle memur yüzde 8'lik artış oranına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dokunuşu olabilir.

Bu rakamları ya da bilgileri geçmişten gelen bilgi ve yaşanmışlıklara bakarak söylüyorum. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl toplu ocak ayında sözleme oranı yüzde 5'ken onu yüzde 7,5'e çekmişti.

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