Enflasyon rakamları açıklandı! Asgari ücrete yansıması ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Tabi ki komisyon toplanacak. Bir rakam üzerinde anlaşacak. Burada şunu unutmayalım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir etkisi ve dokunuşu mutlaka olacak. Zaten bu her sene oluyor. Taban maaşlara ve özellikle memur yüzde 8'lik artış oranına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dokunuşu olabilir.