İslam Memiş tahminini duyurdu! Enflasyon rakamları ne zaman düşecek? Market fiyatları ne zaman inecek?
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş enflasyondaki hafif gerilemeye değinirken, gelecek dönem hakkındaki tahminini paylaştı. Enflasyon ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DÜŞÜŞ BEKLENENDEN İLERİYE KALABİLİR
İçeride seçim sürecine girilirken maliyetler de artmış durumda. Asıl düşüş beklenenden ileriye kalabilir. Dünyadaki ekonomik koşullara bakarsak gelişmekte olan ülkelerde süre uzayacak gibi duruyor. Önümüzde riskler de bulunuyor.
FED KARARLARI NE OLACAK?
FED faiz artırmaya devam edecek ve dolar artacak. Dolar artınca da enflasyon artacak. Hane halkına yansımayan bir politika var. Denetimin daha hızlı işlemesi gerekiyor.
ÇALIŞTAY KURULMALI
Ekonomide kriz fırsatçılığı bir kenarda duruyor. Sorun kabullenilip bir çalıştay yapılmalı. Herkesi bir araya gelip sorunu çözmesi gerekiyor.
KIŞIN GİDERLER ARTIYOR
Enflasyon milli bir meselesidir. Yasalaşmış kanunlarla bu süreci hızlandırmak gerekiyor. Dünya genelinde enerji krizleri yaşanıyor. Hane halklarının kışın giderleri artıyor. Bu da enflasyonu etkiler.
BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıllık enflasyon rakamındaki gerilemeye ilişkin, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasımda tüketici enflasyonunun hız keserek yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69'dan yüzde 136,02'ye gerilediğine işaret etti.
Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girildiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi kur korumalı mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."
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