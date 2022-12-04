Türkiye Kızılelma'yı konuşurken Özgür Demirtaş ABD uçağını paylaştı!
Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma cumartesi günü ilk kez yerden teker kesme testi yaptı ve başarıyla geçti. Türkiye'nin Kızılelma'yı konuştuğu dakikalarda Özgür Demirtaş, ABD'nin tanıttığı B serisi uçağı paylaştı.
Bayraktar #KIZILELMA'nın ilk defa tekerlerini yerden kestiği gün Özgür Demirtaş'ın paylaştığı tweet sosyal medyada tepkiye neden oldu. Demirtaş'a yerli ve milli uçağımızın gündemde olduğu dakikalarda yaptığı ABD uçağı paylaşımı nedeniyle çok sayıda tepki cevabı geldi.
TEPKİ ÇEKTİ
Demirtaş'a sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı geldi.
KIZILELMA BİR TESTİ DAHA GURURLA GEÇTİ
Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.
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