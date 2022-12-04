Türkiye Kızılelma’yı konuşurken Özgür Demirtaş ABD uçağını paylaştı!

Bayraktar #KIZILELMA'nın ilk defa tekerlerini yerden kestiği gün Özgür Demirtaş'ın paylaştığı tweet sosyal medyada tepkiye neden oldu. Demirtaş'a yerli ve milli uçağımızın gündemde olduğu dakikalarda yaptığı ABD uçağı paylaşımı nedeniyle çok sayıda tepki cevabı geldi.