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YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE? Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 13:15
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Asgari ücrette zam miktarının ne olacağı merak ediliyor. A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber'de anlattı.
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