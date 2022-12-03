03 Aralık 2022, Cumartesi
ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...
Tüm vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralık ayının sonuna doğru netleşmesi beklenen asgari ücret zammı için rakamlar da gelmeye başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalayi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini duryurdu ve TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgisini açıkladı. Peki, 2023 asgari ücret zammı için hangi rakamlar verildi? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 22:20
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