ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...

"TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: KIRMIZI ÇİZGİMİZ 7 BİN 785 TL"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirtti. Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.