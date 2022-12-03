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ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...

Tüm vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralık ayının sonuna doğru netleşmesi beklenen asgari ücret zammı için rakamlar da gelmeye başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalayi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini duryurdu ve TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgisini açıkladı. Peki, 2023 asgari ücret zammı için hangi rakamlar verildi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 22:20
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ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti. Asgari ücret için gerim sayım başlarken, söz konusu zamlarla ilgili tahmiler de gelmeye başladı. İşte, 2023 asgari ücret için verilen rakamlar...

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ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta yapılacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay TRT Haber'de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin işçi kesiminin beklentisini açıkladı.İşte, o rakamlar...

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ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...

"TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: KIRMIZI ÇİZGİMİZ 7 BİN 785 TL"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirtti. Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

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ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 3 SENARYO

Hükümet kanadından gelen açıklamalar asgari ücret zammında enflasyon + refah payı olacağı şekilde yorumlanırken uzmanlar 3 farklı hesap üzerinde duruyor.

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ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...

2021 yılında 2 bin 825 TL olan asgari ücret kümülatif olarak yıl içinde yüzde 94,6 oranında artırılarak Temmuz ayında 5500 TL'ye yükseltilmişti.