05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Enflasyon rakamları açıklandı! Asgari ücrete yansıması ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları açıklandı! Asgari ücrete yansıması ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 10:39
Güncelleme:05.12.2022 10:49
Son dakika haberleri…  TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,88'e geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Asgari ücrete yansıması ne olur? Merak edilen sorunun cevabını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
İşte tablo tablo yeni maaşlar
İşte tablo tablo yeni maaşlar
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Milyonların gözü bu rakamda!
Milyonların gözü bu rakamda!
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
Petrol fışkıracak
Petrol fışkıracak
Avrupa’yı ısıtacak hat
Avrupa'yı ısıtacak hat
EYT’de kapsam genişliyor mu?
EYT'de kapsam genişliyor mu?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster