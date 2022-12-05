Enflasyon rakamları açıklandı! Asgari ücrete yansıması ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri… TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,88'e geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Asgari ücrete yansıması ne olur? Merak edilen sorunun cevabını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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