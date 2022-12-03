TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekilişinde ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?