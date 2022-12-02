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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

EYT düzenlemesi için artık geri sayım başlarken gözler askerlik borçlanmasına çevrildi. EYT ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, heyecan içinde resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bu ay içerisinde Meclis'e gelecek olan düzenleme Meclis görüşmeleri sonrası yasalaşacak. EYT ile emekli olanlar ilk maaşlarını şubat ayında alacak. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 13:09
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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

EYT düzenlemesi hayata geçiriliyor. Söz konusu düzenleme bu ay Meclis'e gelecek. Prim günü eksik olan EYT'liler için erkeklerde askerlik borçlanması yapılabiliyor. Askerlik hizmetini yerine getirenler için askerlikte geçirilen süre borçlanma ile emeklilikte kullanılabiliyor. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

4A ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

4A askerlik borçlanma başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu sayfasından askerlik süresinin tamamı ya da belirli bir süresini borçlanmak için başvuru yapabilirsiniz.

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

18 AY ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

En düşük 18 aylık askerlik borçlanması 37.260 TL'yi buluyor. Tavandan ödemek isteyenler ise bunun 7,5 katını ödemek durumunda. Buna göre tavandan 18 aylık askerlik borçlanması 279 bin 450 TL olarak hesaplanıyor.

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN

Borçlanmalar aralık sonuna kadar bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Yani borçlanma miktarı en düşük aylık olarak aralık sonuna kadar 2.070 lira olarak uygulanacak. Ocak ayında 2023 yılı için yeni belirlenecek asgari ücret devreye girecek ve borçlanma rakamları yükselmiş olacak.

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

Yeni asgari ücret aralık ayında belli olacak. Genellikle enflasyon üzerinde artış yapıldığı düşünülürse asgari ücretteki artış yüzde 40- 70 arasında olacak. Ortalama yüzde 50 bile artış olsa aylık ödeme 3.105 TL'yi bulacak.