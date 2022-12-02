EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

EYT düzenlemesi için artık geri sayım başlarken gözler askerlik borçlanmasına çevrildi. EYT ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, heyecan içinde resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bu ay içerisinde Meclis'e gelecek olan düzenleme Meclis görüşmeleri sonrası yasalaşacak. EYT ile emekli olanlar ilk maaşlarını şubat ayında alacak. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? 2022 EYT ile emeklilikte askerlik borçlanması hesaplama ve ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.12.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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