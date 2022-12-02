02 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
EYT- ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA… EYT’de başvurular ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?
EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. EYT’lilerin kıdem tazminatı için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kredi desteği çalışmalarına başlandığı açıklamasını yaptı. Öte yandan asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Peki düzenlemede hangi aşamaya gelindi? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor? Asgari ücrette 2023 rakamı nasıl belirlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik müşaviri Çetin Ateş değerlendirdi.