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EYT- ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA… EYT’de başvurular ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 13:16
EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. EYT’lilerin kıdem tazminatı için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kredi desteği çalışmalarına başlandığı açıklamasını yaptı. Öte yandan asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Peki düzenlemede hangi aşamaya gelindi? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?  İşçi ne istiyor, işveren ne diyor? Asgari ücrette 2023 rakamı nasıl belirlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik müşaviri Çetin Ateş değerlendirdi.
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