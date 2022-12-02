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Haberler Galeri EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT'de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT'de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. Aralık'ta meclise gelecek olan EYT düzenlemesi netlik kazandıkça farklı detaylar ortaya çıkıyor. Öte yandan EYT'de kısmı emeklilik imkanının yolu da açıldı. SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 prim günü ile emekli olabiliyor. EYT ile SSK ve Bağ-kur erken emeklilik şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 12:47
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EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT’de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

Milyonlarca vatandaşı yakından etkileyen EYT yasasının Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesini bekleyen vatandaşlar prim günü ve sigortalılık süresi şartları tamaladıklarında emekli olabilecekler. Peki emekli olamayanlar primlerini nasıl geri alabilecekler? Prim iadesi neye göre hesaplanıyor? Kısmı emeklilikte SSK ve Bağ-kur'lular için şartlar neler? İşte milyonların merak ettiği tablolar cevaplar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT’de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesi Aralık ayında Meclis'e gelecek ve 2023 yılının başında yasalaşacak. Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. İşte konuya ilişkin Mete Dirice'nin yazısı...

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EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT’de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. Yine Bağ-Kur'da ise kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.

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EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT’de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

EYT yasası ile 1999 düzenlemesi öncesi şartlara dönülmesiyle prim ve yıl şartının SSK ve Bağ-Kur'lu için bu şekilde olması bekleniyor. Prim günü ve sigortalılık süresini (Yıl) dolduramayan EYT'liler ise şartları tamamladıkları zaman emekli olabilecek.

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EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT’de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

EYT yasasına tabi olacak kadınlarda sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl olduğundan ve bu süre 8 Eylül 2019 tarihinde dolduğundan, bu şart kadınlarda aranmayacak. Erkeklerde ise bu süre 25 olduğundan kademe kademe ortadan kalkacak. En son 8 Eylül 2024 tarihinde de son bulacak.