EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT’de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. Yine Bağ-Kur'da ise kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.