HaberlerGaleri EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT'de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor
EYT ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik HESAPLAMA TABLOSU | 3.600 günle erken emeklilik! EYT'de bu 3 şartı tamamlayan emekli oluyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. Aralık'ta meclise gelecek olan EYT düzenlemesi netlik kazandıkça farklı detaylar ortaya çıkıyor. Öte yandan EYT'de kısmı emeklilik imkanının yolu da açıldı. SSK'lılar için 3.600, Bağ-Kur'lular için de 5.400 prim günü ile emekli olabiliyor. EYT ile SSK ve Bağ-kur erken emeklilik şartları...