AK Parti'den yeni asgari ücret ve EYT açıklaması! Vatandaşları umutlandıran sözler! Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında milyonların merakla beklediği asgari ücret ve EYT'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT'ye yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Çelik, asgari ücret konusunda vatandaşları rahatlatacak ifadeler kullandı. Diğer yandan konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi. Kurtulmuş "Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte hükümetten gelen son dakika asgari ücret ve EYT açıklamasının detayları...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin vatandaşlara net mesajlar verdi.
HERKESİN MUTMAİN OLACAĞI BİR RAKAM OLACAK
Herkes şunu bekliyor, şu tarihte şunu vereceğiz diye bir şey bekliyor. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme uygun bir zamanlama ve rakamlama yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamlama mutlaka yapılacaktır. İhtiyaç duyulduğu anda vatandaşın karşı karşıya tablonun yetersiz olduğu görüldüğü anda bu müdahale tekrar gerçekleşiyor.
VATANDAŞIMIZIN KAZANIMLARI KORUNACAK
Bu sürekli yapılan bir çalışmadır. Kabinenin gündeminde olan benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz. Hassasiyetin esası şu; vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor.
EYT ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?
EYT bütçeden sonra somut bir şekilde gündeme alınacaktır. Uzun yıllar çözülmeyen problem. Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İyi bir şekilde çalışıldı. Bu yıllar içinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var. Yıllar içinde çektiği sıkıntıların giderilmesine dönük beklentileri var. Bütçe meselesi, özel sektör meselesi gibi çok dinamikli mesele.
ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA
Bunun optimum noktasını bulunması için çalışılması gerekiyor. Sonuç olarak gündeme alınmıştır. Yıllar içerisinde oluşmuş bir sorun. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koymuştur. Bakanlık çalışmasını yapmıştır, son aşamaya gelmiştir.
ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR
Öncelik vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaması. Vatandaşımızın pozisyonunun en güçlü şekilde korunması. Güncelleme buna göre yapılıyor. Bir sürü ekonomik enstrümanla ilgili olarak partide de toplantı yaptık. Günlük ve anlık şekilde takip ediliyor. Arkadaşlarımız bu konularda daha iyi gelişmelerle karşılaşacağımız yüksek beklentiye sahip.
Diğer yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da asgari ücrete yönelik önemli değerlendirmelerde bulunurken "Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum"
2023 yılı asgari ücret ile ilgili sürecin bugün itibarıyla başlayacağını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Tabii ki bir rakam söylemem ama sonuçta asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. Üçlü mekanizma içerisinde herkes kendi teklifini getirecek ve Türkiye'nin ekonomisinin genel dengeleri içesinde burada makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır. Hükümet olarak burada bizim temel meselemiz, özellikle son dönemde bu içinden geçtiğimiz olağan dışı şartların vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için, nasıl geçen yıl bir yıl içinde iki kez zam yapıldığıysa, bu asgari ücrette de hakikaten vatandaşımızın iyi olduğu, tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin ana fikri, vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmemektir. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak, destekleyecek bir ücretin bu komisyon çalışmaları sonucu ortaya çıkacağını düşünüyorum."
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