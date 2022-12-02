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Haberler Galeri EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

Son dakika haberine göre Milyonlarca kişinin gözü kulağı, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayım sürerken çalışana 5 puanlık prim desteği, işverene de emekli olacak çalışana ödemesi için kıdem tazminatı desteği müjdesi geldi.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 08:31
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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi heyecanla beklenirken, hem çalışan hem işverenin yüzünü güldüren iki müjdeli haber geldi.

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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

EYT'li olup da çalışmaya devam edenler için de normal çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilecek.

İşverenlere emeklilik hakkı kazananların kıdem tazminatını ödemesi konusunda Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanacak. Beş puanlık indirimle işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek.

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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

3 SAATLİK EYT TOPLANTISINDAN NELER ÇIKTI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile üç saatlik görüşmede EYT, asgari ücret, belediye borçlarının yapılandırılması başta olmak üzere gündemdeki konular değerlendirildi.

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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

EYT'li çalışana prim desteği ve işverene kıdem tazminatı desteği bu görüşmede netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol'la asgari ücret görüşmelerine ilişkin takvimi belirlemek için dün bir araya geldi.

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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

Bu toplantı öncesinde TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin'e işverenlerin EYT konusundaki beklentilerine ilişkin çalışmayı sundu.