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EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü
Son dakika haberine göre Milyonlarca kişinin gözü kulağı, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayım sürerken çalışana 5 puanlık prim desteği, işverene de emekli olacak çalışana ödemesi için kıdem tazminatı desteği müjdesi geldi.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:32Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 08:31