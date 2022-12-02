EYT yasasında yeni uygulama! Uygun faizli kredi desteği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki bakanla görüşmüştü

3 SAATLİK EYT TOPLANTISINDAN NELER ÇIKTI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile üç saatlik görüşmede EYT, asgari ücret, belediye borçlarının yapılandırılması başta olmak üzere gündemdeki konular değerlendirildi.