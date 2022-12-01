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ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK? Hangi adımlar atıldı, atılacak? Emekli ve annelere hangi imkanlar tanınacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK? Hangi adımlar atıldı, atılacak? Emekli ve annelere hangi imkanlar tanınacak?

Milyonlarca çalışanın hayatına dokunan devrim niteliğinde kararlar alındı. Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. 3 çocuk için borçlanma hakkı verildi. Konut edindirme yardımları, emeklilere bayram ikramiyesi gibi önemli adımlar atıldı. Peki çalışma hayatında neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Milyonların hayatı değişti! İşte devrim gibi kararlar MİLYONLARNI HAYATI DEĞİŞTİ! İŞTE DEVRİM GİBİ KARARLAR

Türkiye birçok konuda devrim gibi kararlar alındı. Paradan 6 sıfır atılması, IMF ile borç ilişkisinin bitirilmesi buna benzer devrim niteliğinde çok önemli adımlar atıldı. A Haber'de çalışma hayatıyla ilgili kararları ekrana taşıdı.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Bu aralık ayında gerçekten devrim gibi kararlar alınacak ama geride ne oldu ona da bir bakmak lazım. Bir liste yapalım dedik ve liste gittikçe uzadı. Burada alınan kararların hepsi bugüne kadar çözülmemiş birçok sorunu ortadan kaldırdı.

Biz ekranlarda özetin de özetini anlatmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatına dair alınan kararlar gerçekten çok uzun bir liste. Konut Edindirme Yardımı 2003'lerde alınan bir karardı, bu devrim gibi kararlar o dönemden başladı. Daha önce bizim maaşlardan böyle bir para kesilirdi. Bu paralarla adımlar atılma çalışıldı ama bir türlü yapılmadı. O kesilen paraların nereye gittiği belli değildi.

AK parti iktidara geldikten sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi bu fonda biriken paraları hak sahiplerine güncelleyerek ödemek oldu. Bizler gidip bu paraları kamu paralarında tahsil etmiştik. Anneler 2 çocuk borçlanıyordu ve esnaf anneler borçlanamıyordu. Burada bir ayrımcılık vardı. Annelere 3 çocuk hakkı verildi ve esnaf annelere bu kapsama alındı.

Milyonlarca emekliye intibak geldi. 31 Aralık 1999 öncesinde emekli olmuş milyonlarca insanın tozlu raflardan ve çuvallarda dosyaları bulunup tek tek dijitale aktarıldı. Bu insanların maaşlarındaki yanlışlıklar giderildi ve paraları ödendi. İş sağlığı ve güvenliği yasası Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki bütün yaşayan herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. 1 milyonda fazla taşrerona kadro verildi ki bu da çok büyük bir işti."

ÇALIŞMA HAYATINDA DEVRİM GİBİ KARARLAR

* Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesi

* Annelere üç çocuk borçlanma imkanı

* Milyonlarca emekliye intibak düzenlemesi

* İş sağlığı ve güvenliği yasası

* Genel Sağlık Sigortası uygulaması

* 1 milyondan fazla taşerona devlette kadro

* 4C'li personele 4B kadrosu

* Bağkurlu emekli esnaf için SGDP kesintisi kaldırıldı

* Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı

* Emeklilere bayram ikramiyesi

* Emeklilere, memurlara banka promosyonu

* Pandemiye karşı kısa çalışma ve nakit ödemeli ücretsiz izin

* Uzaktan ve esnek çalışma yasal olarak belirlendi

* Yeni istihdama karşı süper teşvikler

* Memur emeklilerin 30 yıl üzeri hizmetleri emekli ikramiyelerine yansıtıldı

* Emekli ve memura ek zam formülleri

* Vergisiz asgari ücret

* Enflasyona karşı ikinci asgari ücret

* 3600 ek gösterge artışı

* Sözleşmelilere kadro

* Geçici işçilere 12 ay çalışma ve kadro

* 5 milyon EYT'liye emeklilik imkanı

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