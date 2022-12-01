ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK? Hangi adımlar atıldı, atılacak? Emekli ve annelere hangi imkanlar tanınacak?
Milyonlarca çalışanın hayatına dokunan devrim niteliğinde kararlar alındı. Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. 3 çocuk için borçlanma hakkı verildi. Konut edindirme yardımları, emeklilere bayram ikramiyesi gibi önemli adımlar atıldı. Peki çalışma hayatında neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Türkiye birçok konuda devrim gibi kararlar alındı. Paradan 6 sıfır atılması, IMF ile borç ilişkisinin bitirilmesi buna benzer devrim niteliğinde çok önemli adımlar atıldı. A Haber'de çalışma hayatıyla ilgili kararları ekrana taşıdı.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Bu aralık ayında gerçekten devrim gibi kararlar alınacak ama geride ne oldu ona da bir bakmak lazım. Bir liste yapalım dedik ve liste gittikçe uzadı. Burada alınan kararların hepsi bugüne kadar çözülmemiş birçok sorunu ortadan kaldırdı.
Biz ekranlarda özetin de özetini anlatmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatına dair alınan kararlar gerçekten çok uzun bir liste. Konut Edindirme Yardımı 2003'lerde alınan bir karardı, bu devrim gibi kararlar o dönemden başladı. Daha önce bizim maaşlardan böyle bir para kesilirdi. Bu paralarla adımlar atılma çalışıldı ama bir türlü yapılmadı. O kesilen paraların nereye gittiği belli değildi.
AK parti iktidara geldikten sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi bu fonda biriken paraları hak sahiplerine güncelleyerek ödemek oldu. Bizler gidip bu paraları kamu paralarında tahsil etmiştik. Anneler 2 çocuk borçlanıyordu ve esnaf anneler borçlanamıyordu. Burada bir ayrımcılık vardı. Annelere 3 çocuk hakkı verildi ve esnaf annelere bu kapsama alındı.
Milyonlarca emekliye intibak geldi. 31 Aralık 1999 öncesinde emekli olmuş milyonlarca insanın tozlu raflardan ve çuvallarda dosyaları bulunup tek tek dijitale aktarıldı. Bu insanların maaşlarındaki yanlışlıklar giderildi ve paraları ödendi. İş sağlığı ve güvenliği yasası Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki bütün yaşayan herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. 1 milyonda fazla taşrerona kadro verildi ki bu da çok büyük bir işti."
ÇALIŞMA HAYATINDA DEVRİM GİBİ KARARLAR
* Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesi
* Annelere üç çocuk borçlanma imkanı
* Milyonlarca emekliye intibak düzenlemesi
* Genel Sağlık Sigortası uygulaması
* 1 milyondan fazla taşerona devlette kadro
* 4C'li personele 4B kadrosu
* Bağkurlu emekli esnaf için SGDP kesintisi kaldırıldı
* Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı
* Emeklilere bayram ikramiyesi
* Emeklilere, memurlara banka promosyonu
* Pandemiye karşı kısa çalışma ve nakit ödemeli ücretsiz izin
* Uzaktan ve esnek çalışma yasal olarak belirlendi
* Yeni istihdama karşı süper teşvikler
* Memur emeklilerin 30 yıl üzeri hizmetleri emekli ikramiyelerine yansıtıldı
* Emekli ve memura ek zam formülleri
* Vergisiz asgari ücret
* Enflasyona karşı ikinci asgari ücret
* 3600 ek gösterge artışı
* Sözleşmelilere kadro
* Geçici işçilere 12 ay çalışma ve kadro
* 5 milyon EYT'liye emeklilik imkanı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!
- EYT'DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Meclis'e ne zaman gelecek?
- Asgari ücret komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Zammı NE OLACAK?
- Tarım Kredi Kooperatifi Market ARALIK AYI KATALOĞU ÇIKTI | İndirimi duyan koştu! AYÇİÇEK YAĞI, TUVALET KAĞIDI, DETERJAN FİYATLARI...
- TOKİ BOLU İSİM LİSTESİ | TOKİ Bolu kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DÖRTDİVAN, GÖKÇESU, MERKEZ, YENİÇAĞA... 2+1, 3+1 ev kura sonuçları
- KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!
- Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
- Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar
- 1 Aralık doğalgaz yardımı yattı mı? Çalışanlara 1.000 TL doğalgaz fatura desteği ne zaman yatacak? Kimlere verilecek?
- Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...
- Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı?