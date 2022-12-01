ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK? Hangi adımlar atıldı, atılacak? Emekli ve annelere hangi imkanlar tanınacak?

Biz ekranlarda özetin de özetini anlatmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatına dair alınan kararlar gerçekten çok uzun bir liste. Konut Edindirme Yardımı 2003'lerde alınan bir karardı, bu devrim gibi kararlar o dönemden başladı. Daha önce bizim maaşlardan böyle bir para kesilirdi. Bu paralarla adımlar atılma çalışıldı ama bir türlü yapılmadı. O kesilen paraların nereye gittiği belli değildi.