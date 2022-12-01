İşte Türkiye'nin Suriye planı! Esat Arslan'dan A Haber'de flaş yorum: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet teşekkül edecek"
A Haber'de "Türkiye'nin terör yuvalarını yerin dibine sokacak yeni kara harekatı nereye, ne zaman olacak? Suriye’de Türkiye'nin planı ne?" sorularına yanıt arandı. Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a çarpıcı açıklamalar yapan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, “Şimdi bu 3 kolorduluk Suriye Milli Ordusu burada aynen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet teşekkül edecek. Devletçik demiyorum! Devlet. Bunun da çok fevkinde olacak bir devlet teşkil edecek.” yorumunda bulundu. Türkiye'nin nerede başlayacağı ve nerde duracağına dair harita üzerinde flaş detayı veren Arslan, Hatay, M-4 Karayolu ve Kandil üçgenini işaret etti.
A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına konuşan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki harekat planına dair kritik tespitlerde bulundu.
"ABD VE RUSYA GÖREVİNİ YAPMADI"
Suriye'de terör yuvasına dönen ve insanlık dramına dönüşen tablonun ise kürsel güçler olduğuna işaret eden Arslan, "ABD ve Rusya kendisine verilmiş olan ev ödevini yapmadılar." dedi.
OPERASYON NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın A Haber'de yaptığı açıklamalara değinen Esat Arslan "Operasyonu bugün de yapabiliriz. Hemen veya yarında yapabiliriz" sözlerine hatırlattı.
"ABD BU BÖLGEDEN ÜMİDİNİ KESTİ"
Emekli Tuğgeneral Esat Arslan, "Küresel mücadele Türkiye'nin burnunun dibinde cereyan etmekte. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin artık buradan ümidini kestiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. ABD ev ödevini yapması için yani savaş çıkmaması için kimi ikna etmeye çalışıyorlar? Suriye'de bir kent olan sözde adı 'Kobani' gerçek adı ile Ayn el-Arab'dır" şeklinde konuştu.
ABD VE RUSYA'NIN İKNA ÇABALARI
Rusya ve ABD temsilcilerinin terör örgütü YPG-PKK elebaşlarından Mazlum Abdi Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ikna çabasına girdiğini vurgulayan Arslan, "Niye ikna etmeye çalışıyorlar? 32 kilometrenin dışına çıkmak için! O da 32 KM. 20 mildir." açıklamasını yaptı.
Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'na değinen işin uzmanı Esat Arslan, "3 kolordudan meydana gelmekte… Türkiye ve ABD, Suriye Milli Ordusu'nu çok güzel teşkilatlandırdılar. Yani ilk başta ABD eğit-donat ile başladı. Sonra ABD kaçtı." şeklinde konuştu.
"KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GİBİ BİR DEVLET TEŞEKKÜL EDECEK"
Arslan çarpıcı bir ifade kullanarak, "Şimdi bu 3 kolorduluk Suriye Milli Ordusu burada aynen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet teşekkül edecek. Devletçik demiyorum! Devlet. Bunun da çok fevkinde olacak bir devlet teşkil edecek." yorumunda bulundu.
"KANDİL ÜÇGENİNE KADAR SÜRECEK"
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine değinen Arslan, Türkiye'nin kuzeyinde kesintisiz bir şekilde devam edecek bu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet yapısının Kandil üçgenine kadar devam edeceğin bildirdi.
Arslan sözlerinde şu önemli notları düştü:
"Söz konusu plan Hatay'dan başlayacak M-4 Karayolu'nun üstünden gelerek devam edecek ve Kandil'e kadar gidecek. Amaç ise Türkiye'nin güvenliğini sağlamak."
BAYIR BUCAK TÜRKMENLERİ VE TÜRKMEN DAĞI MESELESİ
Çok önemli detayı harita üzerinde paylaşan Arslan, "Lazkiye'nin kuzeyi… Biz burada maalesef Bayır Bucak Türkmenleri ve Türkmen Dağı'nın bulunmuş olduğu yerden Rusya istediği için biz bunu uzatamıyoruz. Aslında burası bizim için tam anlamıyla bir çıkış noktasıydı. Afrin'de çok önemliydi." cümlelerine yer verdi.
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