İşte Türkiye'nin Suriye planı! Esat Arslan'dan A Haber'de flaş yorum: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet teşekkül edecek"

"ABD VE RUSYA GÖREVİNİ YAPMADI"

Suriye'de terör yuvasına dönen ve insanlık dramına dönüşen tablonun ise kürsel güçler olduğuna işaret eden Arslan, "ABD ve Rusya kendisine verilmiş olan ev ödevini yapmadılar." dedi.

OPERASYON NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın A Haber'de yaptığı açıklamalara değinen Esat Arslan "Operasyonu bugün de yapabiliriz. Hemen veya yarında yapabiliriz" sözlerine hatırlattı.