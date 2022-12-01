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Haberler Galeri Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında resmi süreç başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları arasında yapılacak toplantının detayları belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Peki, asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:23
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Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret toplantısının detayları belli oldu. 2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni asgari ücret zammına çevrildi. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için maraton başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başlanlığındaki ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Peki, asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile saat 14:00'te görüşecek.

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Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

KARARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın yıl bitmeden yeni asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.

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Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FORMÜLÜ HESABI

Asgari ücret artışlarının son 10-15 yıllık sürecine bakıldığında, tüm artışların enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Genel olarak enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılan artışlar geçtiğimiz yıl daha da yüksek olmuştu.

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Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir artış ile asgari ücret 2.825 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yıl da yine yıl sonu enflasyon hedeflerine bakılarak bir artış yapılması bekleniyor. Bu durumda artışın yeni rakamı 7.700-8.800 TL arasında bir noktaya taşıması öngörülüyor.