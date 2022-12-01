HaberlerGaleriAsgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında resmi süreç başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları arasında yapılacak toplantının detayları belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Peki, asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte haberin detayları...