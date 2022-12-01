Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir artış ile asgari ücret 2.825 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yıl da yine yıl sonu enflasyon hedeflerine bakılarak bir artış yapılması bekleniyor. Bu durumda artışın yeni rakamı 7.700-8.800 TL arasında bir noktaya taşıması öngörülüyor.