İşte EYT’nin formülleri! En düşük emekli maaşı için bomba iddia! En düşük emeklilik yaşı kaç olacak? Milyonlara e-Devlet uyarısı...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram'ın sözlerinde öne çıkanlar:

OCAK AYINDA YASALAŞACAK

3600 ek göstergenin ardından tüm gözler EYT ve sözleşmelilere verilecek kadroya çevrildi. Hazine'ye kısmi olarak bir yükü var ama bunu kaldırabileceğiz.

1 milyon kişi en düşük emekli maaşı 3500 TL ile emekli olsa bunun Hazine'ye maliyeti 42 milyar TL gibi rakam oluyor. 2 milyona yakın kişinin emekli olması bekleniyor. EYT'nin Aralık ayında meclise gelmesini ve Ocak ayında yasalaşmasını bekliyoruz.