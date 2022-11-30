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İşte EYT'nin formülleri! En düşük emekli maaşı için bomba iddia! En düşük emeklilik yaşı kaç olacak? Milyonlara e-Devlet uyarısı...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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İşte EYT’nin formülleri! En düşük emekli maaşı için bomba iddia! En düşük emeklilik yaşı kaç olacak? Milyonlara e-Devlet uyarısı...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ve en düşük emekli maaşına ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına yönelik rakam veren Bayram, en düşük emekli olma yaşının kaç olacağını da açıkladı. EYT bekleyen vatandaşlara E-Devlet uyarısında bulunan Bayram, en geç Aralık ayına kadar vatandaşların işlemlerini tamamlaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşı ve milyonların beklediği EYT'lilere özel açıklamalarda bulundu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram'ın sözlerinde öne çıkanlar:

OCAK AYINDA YASALAŞACAK

3600 ek göstergenin ardından tüm gözler EYT ve sözleşmelilere verilecek kadroya çevrildi. Hazine'ye kısmi olarak bir yükü var ama bunu kaldırabileceğiz.

1 milyon kişi en düşük emekli maaşı 3500 TL ile emekli olsa bunun Hazine'ye maliyeti 42 milyar TL gibi rakam oluyor. 2 milyona yakın kişinin emekli olması bekleniyor. EYT'nin Aralık ayında meclise gelmesini ve Ocak ayında yasalaşmasını bekliyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN TL OLACAK

Ocak'ta yasalaşırsa Şubat ayı gibi ilk maaşlarını alacaklar. En düşük emekli maaşı şu an 3500 TL ama bunun 5 bin TL'ye geleceğini düşünüyorum.

BAĞKUR DETAYI

EYT'de çok sayıda model çalışıyor. SSK'lılar için 5000 gün sayısı ve sigortalılık süresi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan herkes EYT'li oluyor. 5000 bin prim şartı olsa da 1000 gün primi olan kişiler bile kendini EYT'li ilan ediyor. Burada sayı giderek artıyor.

Bağ-Kur'da kadınlar 7200 erkeklerde 9000 bin prim gün sayısı var. Bu da adaletsiz bir durum. Bunun da ortadan kaldırılması lazım. EYT ile ilgili kısmi bir yaş şartı da gelebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİLİK YAŞI KAÇ OLACAK?

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerdeki 25 yıl sigorta süresi 18 yaş ve sonrasını kapsıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması isteniyor ama burada da bir adaletsiz var. Birisi çalışıyor diğeri ise çalışmıyor. Burada bir fark olmalı.

Kişi 12 yaşında da işe başlasa da bunların primleri kabul edilecek. Ama 25 yıllık sigortalılık süresinde 18 yaşından sonrası dikkate alınacak. 43 yaşından önce kimse emekli olamayacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN MUTLAKA KONTROL EDİN

E-Devlet üzerinden prim gün sayısına bakılmalı ve eksik gün sayısı varsa iş yerine başvuru yapılmalı. Eğer bildirildiyse dava açmalı. Askerlik borçlanması vs. borçlanmalar da var. Bunları yaparak bu süreyi de doldurabilirler.

ARALIK AYINDAN ÖNCE MUTLAKA YAPIN

Askerlikle ilgili borçlanma yapılırsa sigorta başlangıcından önce askere gidildiyse bu da sigorta başlangıcını geri çekiyor. Ne kadar prim öderseniz o kadar fazla maaş alacaksınız.

Borçlanma konusunun Aralık ayından önce yapmaları gerekiyor. SGK'nın ben ne kadar emekli maaşı alırım uygulaması var buradan da hesaplama yapılabilir.

STAJYERLERİN DURUMU NE OLACAK?

Stajyerler kısa dönemli ve uzun dönemli prim var. Stajyerlerin dilekleri çalıştıkları yılların da sayılması. Bunların da çözülmesi gerekiyor. Buna ilişkin çalışma grupları da kuruldu.

EYT'lilerin isteği kanuni bir haktı. Emekli olmasından en fazla sıkışan kesim 48-50 yaş arası. Avrupa'ya göre bu yaş çok erken bir yaş. Devlet bu konuda geri dönmeyecektir.

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