30 Kasım 2022, Çarşamba
Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap
Sözleşmeli memura kadro müjdesinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıkladı. 600 bim kişinin heyecanla beklediği kadro düzenlemesinin ayrıntıları da netleşti. Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek. Peki kadroya geçiş hakkından kimler yararlanabilecek, sözleşmeli çalışılan dönem silinecek mi? İşte tüm merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:24
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15