30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap

Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap

Sözleşmeli memura kadro müjdesinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıkladı. 600 bim kişinin heyecanla beklediği kadro düzenlemesinin ayrıntıları da netleşti. Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek. Peki kadroya geçiş hakkından kimler yararlanabilecek, sözleşmeli çalışılan dönem silinecek mi? İşte tüm merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:24
  • 1
  • 15
Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap

Kamuda üç yılı dolan 520 bin sözleşmeliye (4B) memurluk yolu açıldı. 31 Aralık 2022 itibarıyla ilk etapta üç yılını dolduran 424 bin kişi, kalanlar da süreyi doldurduğunda kadroya geçecek. Aday memurlukta temel eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından asalet onaylanacak. İsteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap

Sözleşme üç yıl uzatılabilecek, sürenin sonunda isterlerse memurluk için başvuruda bulunulabilecek.

  • 3
  • 15
Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkat alınacak.

  • 4
  • 15
Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap

İŞ GÜVENCESİ

Aday memurluktaki süreler de derece yükselmesine dâhil edilecek. Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, disiplin hükümleri hariç görevine son verilmeyecek.

  • 5
  • 15
Sözleşmeli memura kadro müjdesinde detaylar netleşti: 4 dörtlük haklar! Kimleri kapsıyor? İşte 8 soru ve cevap

EŞ DURUMUNDAN TAYİN HAKKI

Sabah'ın haberine göre kurumlar arası yer değişikliği hakları olacak, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek.