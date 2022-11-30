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Sokak hayvanlarının evi ormanlar olacak! Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Sokak hayvanlarının evi ormanlar olacak! Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'un hayvan barınakları sorunu için düzenlenen yeni uygulamayı açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesindeki belediyelere 30’ar dekarlık yer tahsis edilerek doğal hayvan barınağı şeklinde kullanılmaları sağlanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Deniz Tavşancıl değerlendirdi.

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Hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlardan yer verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hayvan barınaklarına ilişkin İstanbul Valiliği'yle bir çalışma başlattıklarını açıklayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz."

Kirişci, önümüzdeki günlerde, şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi. Kirişci, "Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sokak hayvanları için Anadolu yakasında Çekmeköy-Şile arasını, Avrupa yakasında Çatalca-Akalan bölgesini belirledi. Buralarda bozuk orman alanları kullanılacak ve ağaç kesilmeyecek. İstanbul Valiliği de belediyelere yazı göndererek yer için başvurmalarını istedi.

AĞAÇ KESMEMEK ŞARTIYLA

Ormanlık alanlar, ağaç kesmemek şartıyla belediyelere tahsis edilecek. Yer tahsisini Orman Genel Müdürlüğü yapacak. Alanın plan programını ise ilgili belediye yürütecek.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Erdoğan, "İstanbul'da orman bölge müdürlüğümüz ile valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz" demişti.

Peki hayvanlar nasıl korunacak? Ormanda barınak çözüm olacak mı? Yasalar nasıl işletilecek? Deniz Tavşancıl şöyle konuştu:

"Bizim ülkemizde 5199 sayılı bir kanun var. Bu kanunun 6. maddesi hala yürürlükte. Sokaklarda hayvanlar olurlar. Bakımevlerine hayvanlar geçici rehabilitasyonlara alınırlar kısırlaştırılıp çip takılır ve agresif olmayanlar alındıkları yere geri bırakılırlar.

İstanbul çok büyük şehir ve betonlaşma hakim. Bu nedenle merkezlerde arazi yok. Var olan araziler küçük ve çok pahalı. Ormanlık alanlarda doğru bakanlığın arazi tahsisi çok kıymetli. Kafes sisteminin olmayacak olması çok güzel. Ancak burada hayvanların burada bir ömür kalmayacağı aynı zaman burada çalışanların da eğitilmiş olmalı. Hayvan sevgisi olan vicdanlı insanlar olmalıdır. Buralar mutlaka gönüllülere açık olmalı.

Gönüllülerle çalışmayan yerlerde orada çalışan insanların vicdansız olması halinde bu kötü görüntüler orman arazilerine taşınır. Bu ormanlık alanda tahsis durumu çok kıymetli bir gelişme ama bunu tedbirlerini alarak yapmak zorundayız.

2021 yılında çıkan yeni yasal düzenlemeyle hayvanlar mal ve eşya olmaktan çıkarıldı, canlı oldukları kabul edildi. Sahipli sahipsiz ayrımı ortadan kaldırıldı. Hayvana şiddet uygulandığında bir ayrım artık yok. Bir hayvanı öldürmeniz halinde 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bırakıyor. Bunun yanında hayvan sahibiyseniz ya da barınak görevlisiyseniz bu ceza yarı oranda artırılıyor.

Ben yetkililerin bu yasayı içselleştirmesini vatandaşların bu yasadan haberdar olmasını ve onlarında bu yasayı içselleştirmesini istiyorum. Bununla ilgili kamu spotları olmak zorunda. Hayvanların canlı olduklarını bileceğiz ve vicdanlı davranacağız. Bu noktada uzlaşmacı davranacağız."

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