Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den hayvan barınağı için ormanlık alan müjdesi! Yerel yönetimlere yer verilecek

Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz"