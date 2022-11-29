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Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak! Devletten vergi desteği sürecek! AK Partili vekil ve uzman isimden flaş açıklama

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak! Devletten vergi desteği sürecek! AK Partili vekil ve uzman isimden flaş açıklama

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin çeşitli tahminler yapılmaya devam ederken AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ve Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin konuya ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak? Devlet asgari ücrete yönelik desteğini sürdürecek mi? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin çeşitli rakamlar konuşulmaya başlanırken konuya ilişkin AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ve Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş'in açıklamalarında öne çıkanlar:

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR SONUÇ ÇIKACAK

Asgari ücret sadece hükümetin belirlediği bir şey değil. Tarafların bir araya gelerek belirlediği bir süreç olacak. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak bir sonuç elde edileceğini düşünüyorum.

VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Herkesin ortaklaşa aldığı kararla bir sonuç çıkmıştı. Vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ve enflasyona karşı onları ezdirmeyecek bir rakamın çıkacağını düşünüyorum.

ARALIK SONUNA KALMAYACAK

Çalışmalar Aralık ayının sonuna kadar kalmadan kısa sürede tamamlanacak. İşverenimiz de elini taşın altına koyacak. Bu aynı zamanda sosyal barışın da bir göstergesi olacak.

DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK

Devletin asgari ücretten alınan vergi konusunda desteği devam edecek. İşverenin üzerine binen asgari ücret yükünü hafifletmek için de adımlar atılmıştı. Bu dönemde benzer adımlar atılacak.

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin'in açıklamaları:

Geçen yıl tarihi bir artış yapıldı. Asgari ücret geçtiğimiz yıl oybirliğiyle açıklandı. Cumhurbaşkanımız da bir miktar asgari ücreti artırmıştı. Rakam vermekten imtina ediyorum. Yeni asgari ücret çalışanlarda büyük bir memnuniyet uyandıracak. Çalışma Bakanlığı bu konuda bir araştırma yaptırdı.

Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak! ASGARİ ÜCRET BÜYÜK MEMNUNİYET UYANDIRACAK!

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