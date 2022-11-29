Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak! Devletten vergi desteği sürecek! AK Partili vekil ve uzman isimden flaş açıklama

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş'in açıklamalarında öne çıkanlar:

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR SONUÇ ÇIKACAK

Asgari ücret sadece hükümetin belirlediği bir şey değil. Tarafların bir araya gelerek belirlediği bir süreç olacak. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak bir sonuç elde edileceğini düşünüyorum.