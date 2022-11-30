İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida A Haber’e konuştu: Türkiye’ye teşekkür ederiz
Dünyada gıda kıtlığının konuşulduğu bir dönemde Türkiye uluslararası bir sorunun daha çözümünde kilit rol oynadı. Karadeniz tahıl koridorunun kurulmasında öncü olan Türkiye'nin bu başarısı İtalya'dan da büyük takdir topladı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan Tarım ve Ormancılık Bakanı tahıl koridoru konusundaki başarıları nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Avrupa'nın doğusunda savaş batısında ise gıda kıtlığı tehlikesi söz konusu. Küresel siyasette isminden sıkça söz ettiren Türkiye, sorunların çözümünde ön ayak olmaya devam ediyor...
Türkiye'nin arabuluculuğuyla Birleşmiş Milletler gözetiminde imzalanan tahıl anlaşması Türk diplomasisinin bir kez daha tüm dünyadan takdir toplamasıyla sonuçlandı. Türkiye'nin bu başarısına son övgü İtalya'dan geldi. Tarım, Gıda egemenliği ve Orman Bakanı Francesco Lollobrigida, Başkent Roma'da düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Forumu'nda A Haber'in sorularını cevapladı.
Francesco Lollobrigida, "Türk hükümetine, gıda maddelerinin Ukrayna'dan çıkartılması için oynadığı arabulucu rolüyle ortaya koyduğu iş nedeniyle teşekkür ediyoruz. Türkiye, tahıl sorunun çözümünde önemli rol oynadı. Bununla bazı ihtiyaç sahibi ülkeler kurtulacak, diğer taraftan Avrupa'da gıda ürünlerindeki fiyatlar düşecek ama en önemlisi bazı Afrika ülkeleri var ki sadece bu tahıl ihracatıyla hayatta kalabilecek. Biz de hükümet olarak bazı dış misyonlarda bu operasyonu desteklemek üzere sembolik olarak bazı ekonomik katkılarda bulunuruz." dedi.
Yeni italyan hükümetinin Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, İtalyan tarımının dünyadaki durumunu da değerlendirdi ve "İtalyan tarımı büyük bir kalite sunuyor bizim çiftçilerimizin çabaları sayesinde. Tabii ki bizim bunun kalitesini uluslararası düzeyde korumamız gerekiyor özellikle benzer ürünler karşısında. Biz hükümet olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
İtalyan Tarım ve Orman Bakanı Francesco Lollobrigida, yeni hükümetin bütçede tarıma önemli kaynak ayırdığına vurgu yaptı. Hükümetin önceliğinin tarım ürünlerinde maliyeti düşürmek olduğuna dikkati çekti. Francesco Lollobrigida, "Tabii ki yaşanan sorunlar var ve yeni bütçede var olan günlük sorunları çözmek için yatırımlar yaptık. Üretimde maliyetleri düşürmek hedefimiz. Üretim maliyetlerini düşürmek için birtakım adımlar atmaya çalıştık çünkü üretimden alıcıya ulaştığında alıcı yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyor. Amacımız bunun önüne geçmek yani tüketiciye yüksek maliyetli ürünlerin ulaşmaması." diye konuştu.
İtalyan Bakan Francesco Lollobrigida, ulusal tarım için bir diğer konunun da tohumculuk olduğunu belirtti. İtalya'nın yerli tohum projesini anlattı ve "İtalya'yı yeniden tohumlamak stratejisi üzerine çalışıyoruz. Bu üzerinde durduğumuz bir proje. Bize, sürdürülebilir İtalyan tarımı ve hem tarım ürünlerimizin ihracatında teminat verecek bir proje." sözlerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans, önlisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI
- TOKİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ ücret iadesi hesaba ne zaman geçer?
- MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
- Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...
- 2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
- Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı
- TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
- Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar
- Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?