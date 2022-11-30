İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida A Haber’e konuştu: Türkiye’ye teşekkür ederiz

Francesco Lollobrigida, "Türk hükümetine, gıda maddelerinin Ukrayna'dan çıkartılması için oynadığı arabulucu rolüyle ortaya koyduğu iş nedeniyle teşekkür ediyoruz. Türkiye, tahıl sorunun çözümünde önemli rol oynadı. Bununla bazı ihtiyaç sahibi ülkeler kurtulacak, diğer taraftan Avrupa'da gıda ürünlerindeki fiyatlar düşecek ama en önemlisi bazı Afrika ülkeleri var ki sadece bu tahıl ihracatıyla hayatta kalabilecek. Biz de hükümet olarak bazı dış misyonlarda bu operasyonu desteklemek üzere sembolik olarak bazı ekonomik katkılarda bulunuruz." dedi.