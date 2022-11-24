24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması: 23 kasım itibariyle 491 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması: 23 kasım itibariyle 491 gemi geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den tahıl koridoru açıklaması: 23 kasım itibariyle 491 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tahıl koridoruyla ilgili son rakamları açıkladı. Bakan Kirişci "23 Kasım itibariyle 491 gemi bu koridordan geçti." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA