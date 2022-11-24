Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa Köyü’ndeki terör hedefleri vuruldu! Tel Rıfat'ın önemi ne?
Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen operasyonda DEAŞ'ın Cerablus sorumlusu ve 6 terörist yakalandı. Ve gece boyunca terör hedefleri vuruldu. Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa köyündeki terör hedefleri tek tek imha edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Tel Rıfat sınırında Şey İsa Köyü’nde son durumu aktardı.
Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda 471 hedef ateş altına alındı. Teröristlerin mevzi olarak kullandığı okul vuruldu. İçlerinde sözde Cerablus hücre sorumlusunun da olduğu 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Hedef Tel Rıfat, Münbiç ve Kobani'deki terör yuvaları temizlenecek.
Dün grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye kara harekatı konusunda önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz'' dedi. Erdoğan, YPG'nin halen varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab'ı (Kobani) adres gösterdi.
Peki Kara harekatına doğru mu? Beklenen kara harekatı öncesi sınır ötesinde son durum ne? Üç bölgeye aynı anda kara harekatı mı yapılacak? 5. harekatın "tam zamanı" mı?
İşte sınır hattından Mehmet Geçgel'in aktardıkları:
"Gece boyunca Mehmetçik terör hedeflerini vurmaya devam etti. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Sabah saatlerinde atışlar devam etti. Teröristlerin sivillerden gasp edip sözde karargah haline getirdikleri binalar başlarına yıkıldı.
Sızma ve saldırı girişimleri bulunuyordu bunlara anında karşılık verildi. Bölgeden dumanlar yükseliyor. Tel Rıfat kırsalın bulunan Şey İsa Köyü'nde teröristlerin sivillerin ellerinden aldıkları evleri kullanıyor ve buradaki insanları göçe sürükledi. 250 bine yakın sivil Tel Rıfat terk etmek zorunda kaldı. İşte bu sivillerin evlerini teröristler tünellerle birbirine bağlamıştı. Mehmetçik işte bu noktaları teröristlerin başına yıkıyor. Sığınak delici mühimmatlara bu terör tünelleri dayanamıyor.
Şeyh İsa Köyü'nde bulunan bir okulu teröristler sözde karargah olarak kullanıyordu. Elbette ki teröristlerin bu kullandıkları yerler başlarına yıkıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 471 hedefin vurulduğunu ve 254 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Bölgede operasyonlar kesintisiz olarak devam ediyor.
Şeyh İsa Köyü'nün biraz güneyin Hörbil Köyü yer alıyor. Orada da yine teröristler sivillerden aldıkları evleri sözde karargah olarak kullanıp güvenli bölgelere yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması altındaki yerlere ve sınırımıza saldırı yapıyorlar. İşte bu noktalar tek tek yok ediliyor. İşte bu noktalardan dumanlar yükseliyor. Karkamış ve Öncüpınar'a yapılan saldırıların hesabı soruluyor.
Tel Rıfat'ta Minnak Hava Üssü bulunuyor. İşte teöristler bu hava üssünden aldıkları desteği Tel Rıfat'ın güneyinden önce Münbiç'e oradan da M4 Karayolu üzerinden Kobani bölgesine taşımaya çalışıyorlar. İşte burada teörirstlerin geçiş güzergahı bulunuyor. Siviller bu bölgeleri terk etmek istiyor ama teröristler izin vermiyor. Olası kara harekatında teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Ancak Mehmetçik bölgede nokta operasyonlar düzenliyor.
Şeyh İsa Köyü'nde şu anda sivil bulunmuyor. Geride bıraktığımız aylarda A Haber olarak Drone ile bölgeyi ekranlara taşımıştık. Hiçbir sivil kameralarımıza yansımadı. Teröristlerin kazdığı o mevziler Drone kameramıza yansıdı. Öte yandan Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamladı ve operasyon emrini bekliyor."
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