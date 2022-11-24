Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa Köyü’ndeki terör hedefleri vuruldu! Tel Rıfat’ın önemi ne?

Şeyh İsa Köyü'nün biraz güneyin Hörbil Köyü yer alıyor. Orada da yine teröristler sivillerden aldıkları evleri sözde karargah olarak kullanıp güvenli bölgelere yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması altındaki yerlere ve sınırımıza saldırı yapıyorlar. İşte bu noktalar tek tek yok ediliyor. İşte bu noktalardan dumanlar yükseliyor. Karkamış ve Öncüpınar'a yapılan saldırıların hesabı soruluyor.