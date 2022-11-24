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A HABER EKİPLERİ SINIR HATTINDA | Tel Rıfat sınırında hareketlilik var mı? Suriye Milli Ordusu’nda harekat hazırlığı

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 11:33
Son dakika haberi... Tel Rıfat sınırında konuşlanan SMO, TSK’dan işaret bekliyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sınırda son durumu aktardı.
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