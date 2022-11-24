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Öğretmenler gününde unutulmadı! Babası şehit Aybüke öğretmeni A Haber’e anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Öğretmenler gününde unutulmadı! Babası şehit Aybüke öğretmeni A Haber’e anlattı

Terör örgütü Aybüke Yalçın’ı hayattan kopardığında henüz 22 yaşındaydı. Batman'da PKK’nın hain saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen, öğretmenler gününde unutulmadı. Genç yaşta hayattan koparılan Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın kızı olmadan geçirdiği 5. öğretmenler gününde duygularını A Haber'e anlattı.

Babası A Haber’e anlattı! BABASI A HABER'E ANLATTI!

Şenay Aybüke Yalçın... Daha 22 yaşında eğitim aşkıyla evini yurdunu terk etmiş, ilk görev yeri Batman'a gitmişti. Ancak 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK O'nu henüz 7 aylık öğretmenken hayattan kopardı.

Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, "Haberini bir mübarek cuma günü cuma namazına gideceğimiz gün kapıdan çıkarken aldık öğlen 12 civarında. Ne olduğunu anlayamadık ama yaralı olarak bildirildi. Hastaneye yoğun bakıma kaldırıldığında artık dönüşü olmadığı içimize düştü." dedi.

Tüm Türkiye onu en sevdiği türkü olan Mağusa Limanı türküsünü söylediği o videoyla tanıdı. Ancak o türkü Aybüke öğretmenin söylediği son türkü oldu. Aybüke öğretmen bu öğretmenler gününde de unutulmadı. Kızı olmadan geçirdiği beşinci öğretmenler gününde duygularını A Haber'e anlattı.

Baba Sadık Yalçın, "Hareketli, sevecen, insanlarla iyi ilişki kurabilen bir yapısı olduğu için çabuk uyum sağladı. Etrafında da sevilen bir öğretmendi arkadaşları tarafından. Okul müdürü Mahmut Bey 'yıllardır yapılamayanı 8 aydır yapan arkadaşımız' diye ifade etmişti." ifadelerini kullandı.

Ailesi kızlarına istersen gitme dese bile Aybüke öğretmen "Bayrağımın dalgalandığı her yer benim yurdumdur" diyerek görev yerine büyük bir heyecanla gitmişti.

Yalçın, "İlk kurasına atandığında biz istersen gitmeyebilirsin diye bir tercih önüne koyduk ama söylediğimizi adeta imtihan eder bir şekilde geri iade etti. Orada bayrak dalgalanmıyor mu baba diye iade etti." sözlerini kullandı.

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