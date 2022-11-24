Öğretmenler gününde unutulmadı! Babası şehit Aybüke öğretmeni A Haber’e anlattı

Tüm Türkiye onu en sevdiği türkü olan Mağusa Limanı türküsünü söylediği o videoyla tanıdı. Ancak o türkü Aybüke öğretmenin söylediği son türkü oldu. Aybüke öğretmen bu öğretmenler gününde de unutulmadı. Kızı olmadan geçirdiği beşinci öğretmenler gününde duygularını A Haber'e anlattı.