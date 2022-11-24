Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa Köyü’ndeki terör hedefleri vuruldu!

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen operasyonda DEAŞ'ın Cerablus sorumlusu ve 6 terörist yakalandı. Ve gece boyunca terör hedefleri vuruldu. Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa köyündeki terör hedefleri tek tek imha edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Tel Rıfat sınırında Şey İsa Köyü’nde son durumu aktardı.

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