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Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa Köyü’ndeki terör hedefleri vuruldu!

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 09:54
Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen operasyonda DEAŞ'ın Cerablus sorumlusu ve 6 terörist yakalandı. Ve gece boyunca terör hedefleri vuruldu. Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa köyündeki terör hedefleri tek tek imha edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Tel Rıfat sınırında Şey İsa Köyü’nde son durumu aktardı.
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