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Kılıçdaroğlu ve Akşener’den temel atamama töreni! 14 projenin yerinde yeller esiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Kılıçdaroğlu ve Akşener’den temel atamama töreni! 14 projenin yerinde yeller esiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görkemli bir törenle Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin temelini attı. Çukurovalılar o projelerin nerede açılacağını bile bilmiyor. Hatta o temellerden bazıları hiç atılmadı bile...

Bir CHP klasiği! Proje yerinde koyunlar otluyor BİR CHP KLASİĞİ! PROJE YERİNDE KOYUNLAR OTLUYOR

Haftalar öncesinden bildoardlar asıldı. Görkemli bir törenle kurdeleler kesildi. Buraya kadar her şey normal tabii görünen kısmıyla.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 12 Kasım'da temel atma ve toplu açılış töreni için Adana Çukurova'daydı...

İkili 14 projenin temeli için butona bastı. Ancak o temellerin bazılarının atılmadığı ortaya çıktı. Herkesin internetten 2 saniye içerisinde ulaşabildiği bilgilere temeli atılacak denilen yerlere ulaşılamıyor. 25 yıldır Çukurova'da yaşayan vatandaşlar ise projelerin gerçekliğini sorguluyor.

Karavan kampın temeli atıldı ama kimse nereye atıldığını bilmiyor. Navigasyon ile ulaşmaya çalışan A Haber ekipleri ise boş bir arazide kendilerini buldular. Ama burada koyunlarını otlatmaya çalışan çobandan başka kimse bulunmuyor.

Kampların elektriği suyu olması gerekiyor ki dışardan insanlarımız gelebilsin maalesef ki bunların hiçbiri gerçek değil.

Çukurova İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan Deveci projelerin çoğunun meclis gündemine bile gelmediğine değiniyor. Daha önce çocuk parkı yapılan alana Kuvay-i Milli parkı yapılıyor. Ancak alan ise çok küçük.

Mangal Park'ın temeli için verilen adres ise bu boş arazi ve telle çevrilmiş durumda. Vatandaşlar burayı belediyenin sattığını temeli atılan şeylerin ise parklar ya da prefabrik mahalle muhtarlığı binası olduğunu ifade ediyor. Öte yandan parkın ismi değiştirilip yeniden hizmete alınmış.

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