5,9’luk Düzce depremi! Büyük Marmara Depremi ile bağlantısı var mı?

Doğa homojen olmadığı için kırılma her yerde düzenli ve bütün olarak gelişmiyor. 99'da Düzce Depremi'nin olduğu kırılan bölge bazı sertler çok sert bazı yerlerde kırılgan yani zayıf. Zayıf olan yerler kırılıyor ama bu noktalar arasında çok daha güçlü bariyerler kalıyor. Buna deprem sonrası kırılmayan bölge deniyor. İşte bu bariyerler üzerinde gerilmeler birikiyor. Yılda 16 mm'lik hareket olduğu için gerilmeler sürekli birikiyor.