5,9 şiddetinde Düzce depremi | İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler

17 Ağustos Türkiye'nin depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti. O gece bazıları için felaket bazıları için utanç gecesi oldu. Deniz kumu kullanarak inşa edilen evlerin altında kalanların çığlıkları binaları ucuza mal etmek için malzemeden çalan müteahhitlere edilen beddualara karıştı. Yapılaşma alanında uzun yıllardır ihmaller ve ihanetler zinciriyle yönetilen Türkiye için ibretlik bir gündü 17 Ağustos 1999.