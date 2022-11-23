5,9 şiddetinde Düzce depremi | İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
Son dakika deprem haberleri… Düzce’de bugün 04.08 saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD 72 yaralının olduğunu ve 135 artçının meydana geldiğini açıkladı. Bugün yaşanan depremler Türkiye’de geçmişten günümüze yaşanan depremleri hatırlattı. İşte tüm detaylar…
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Depremin ardından yaşanan artçı sayısı 135 oldu. AFAD'dan Düzce Valiliği hesabına ilk etapta 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. 2182 personel ve 424 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Düzce iline, başkanlığımız tarafından AFAD Mobil Afet Etüt Tırı sevk edilmiştir." denildi.
Bugün yaşanan deprem akıllara Türkiye'nin yaşadığı depremleri getirdi. Peki o depremlerde neler oldu? neler yaşandı. İşte A Haber'in hazırladığı ANALİZ HABER…
Türkiye için depremler hayatın acı bir gerçeği… Bin 200 km uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Hattı dünyanın en aktif ve önemli kırık hatları arasında yer alıyor. Bunun dışında üzerinde bulunan Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı Türkiye'yi deprem kuşağı ülkelerinden biri haline getiriyor.
25 NİSAN 1957 FETHİYE
25 Nisan 1957 yılında gece 04,23 saatlerinde Fethiye'de meydana gelen deprem kenti tanınmaz hale getirdi. Fethiye Halkı sarsıntının şokunu henüz üzerinden atamamışken sabaha karşı 7,1 büyüklüğündeki deprem ile güne uyandı.
O dönem Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar ve Başbakan olan Adnan Menderes hızlı şekilde bölge gitmişti. Bölgeye yardımlar götürülmüş ve vatandaşlara el uzatılmıştı. Depremde ilçe hastanesi, cezaevi, postane, sağlık okulu ve belediye binası tamamen yıkıldı. 67 kişi hayatını kaybetti.
19 AĞUSTOS 1966 VARTO
Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. Cuma günü saat 14.30 sularında 23 saniye süren 6,9 şiddetindeki deprem Muş, Erzurum, Bingöl ve Elazığ'da hissedildi. Depremde 2 bin 375 kişi hayatını kaybetti. Deprem Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara açtı. Varto ilçesi 1 ay arayla 2 kez sallandı.
28 MART 1970 GEDİZ DEPREMİ
1970 yılının mart ayında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayanlar 7,2 büyüklüğündeki depreme gece 11'de yakalandı. 3 bin kilometre karelik alanı kapsayan depremde bin 86 kişi hayatını kaybetti. 10 binden fazla binanın ağır hasara uğradığı depremde 80 binden fazla kişi evsiz kaldı.
22 MAYIS 1971 BİNGÖL DEPREMİ
Bingöl halkı o güne çok sayıdaki öncü sarsıntılarla başladı. Asıl felaketle ise saatler 18.45'i gösterdiğinde yüzleşti. 6,8 büyüklüğündeki deprem, 878 Bingöllüye mezar oldu.
6 EYLÜL 1975 LİCE DEPREMİ
1970'lerin en şiddetli depremlerinden biri Lice'de yaşandı. 6 Eylül 1975'te öğle saatlerinde meydana gelen deprem 23 saniye boyunca Lice'yi beşik gibi salladı. 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 385 kişi hayatını kaybetti. 8 binden fazla bina hasar gördü.
24 KASIM 1976 ÇALDIRAN DEPREMİ
Türk tarihine kazınmış en büyük depremlerden bir tanesi Muradiye'de yaşandı. Merkez üssü Çaldıran olan 7,5 büyüklüğündeki deprem 3 bin 840 cana mal oldu. Bölgedeki evlerin yüzde 80'ini yıkıldı. Depremde 3 bin 304 nüfusa sahip Muradiye'ye bağlı Çaldıran bucağında 615 kişi hayatını kaybetti.
DEPREM BÖLGESİNE EVLER YAPILDI
90'lara gelindiğinde Türk halkı her 10 yılda bir depremlere alışmış ancak Türkiye depreme karşı alınacak önlemler konusunda önemli bir yol kat edememişti. Fay hatları ve deprem bölgeleri üzerine evler yapılıyordu.
Özellikle kırsal bölgelerde dere yataklarına yumuşak zemin üzerine binalar inşa ediliyordu. Binalarda da depreme karşı dayanıksız malzeme kullanımı yaygındı.
13 MART 1992 ERZİNCAN DEPREMİ
Saatler 19.18'i gösterdiğinde bu kez 6,6 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı Erzincan. Depremin yıkıcı etkisini artıran en büyük sebeplerden bir tanesi yapıların birçoğunun deprem yönetmeliğine uygun yapılmaması olmuştu. Hasarın çok fazla olmasının sebeplerinden bir başkası ise şehrin yumuşak zemin üzerine kurulmasıydı.
17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ
Türk tarihine deriz izlerle kazınan ve unutulmayacak bir deprem yaşandı. Etkilediği alan ve sonuçları bakımından 20. yüzyılın en büyük depremlerinden biri saat 03.02'de Kocaeli'yi vurdu. 45 saniye süren sarsıntı başta merkez üssü Gölçük olmak üzere Kocaeli'ni yerle bir etti.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Yalova'da çok sayışa can kayıplarına sebep oldu. Resmi raporlara göre depremde 17 bin 484 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı.
17 Ağustos Türkiye'nin depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti. O gece bazıları için felaket bazıları için utanç gecesi oldu. Deniz kumu kullanarak inşa edilen evlerin altında kalanların çığlıkları binaları ucuza mal etmek için malzemeden çalan müteahhitlere edilen beddualara karıştı. Yapılaşma alanında uzun yıllardır ihmaller ve ihanetler zinciriyle yönetilen Türkiye için ibretlik bir gündü 17 Ağustos 1999.
12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ
Henüz 17 Ağustos'un yaraları sarılamamışken aynı yıl sadece 3 ay gibi kısa bir süre sonra acı haber Düzce'den geldi. 7,2 büyüklüğündeki 30 saniyede şehir harabeye çevirdi. Depremde ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948 olarak açıklandı. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450 belirtildi.
1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ
1 Mayıs 2003 tarihinde 03.27'de gerçekleşen, Türkiye'nin doğusunu etkileyen, 6,4 büyüklüğündeki depremin merkezi Bingöl oldu. Etkilenen bölgede en az 176 kişi öldü, 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı.
23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ
2010 yılına kadar birçok irili ve ufaklı deprem yaşayan ülkemiz 2011 yılında ağır bir sınavdan geçti. Van'da meydana gelen deprem 12 yıl sonra Türkiye'de yaşanan 7 büyüklüğündeki ilk deprem oldu. Merkez üssü Van'a 17 km uzaklıktaki Tabanlı Köyü'ydü. Sarsıntı Irak'ın kuzeyin ve İran'dan da hissedildi.
9 KASIM 2011 EDREMİT DEPREMİ
23 Ekim depreminden 17 gün sonra Van bu kez merkez üssü Edremit ilçesi olan 6,7 şiddetindeki deprem ile sarsıldı. Yaşanan 2 depremde toplam 604 kişi can verdi. 4 binden fazla kişi yaralandı. Sarsıntılar nedeniyle 2 bin 263 yapıda hasar meydana geldi.
Türkiye önceki yıllarında aksine devletin gücünü yanında hissediyor. Depremin yaraları daha hızlı sarılıyor. Gıda ve barınak ihtiyaçları da çok daha hızlı biçimde karşılanıyordu.
24 OCAK ELAZIĞ DEPREMİ
Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem geçmiş yıllarda yaşandığı takdirde felakete sebep olabilecekken 99 depreminden alına ders sayesinde binaların yapımı esnasında uygulanan sıkı denetimlerin sonuç verdiğinin örneğidir.
30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin deprem ile sın imtihanı oldu. Depremin acı bilançosunu artıran ise çürük tescili olduğu halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ve daha fazla yer kazanmak adına taşıyıcı kolonların kesilmesi gibi ihmalkarlık ve hilekarlıklar oldu.
Meydana gelen onlarca depremle acı tecrübeler kazanan Türkiye bugün artık depremden kaçmanın mümkün olmadığını önemli olanın depreme karşı hazırlıklı olmak olduğunu kavramış durumda. Bu çerçevede her bir vatandaşa düşen deprem öncesi deprem anı ve deprem sonrası alınacak önlemlerin ve yapılması gerekenlerin bilinciyle hareket etmektir.
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
İşte Türkiye'deki depremden görüntüler
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